Ezért nem csapott le az Arsenal Coutinhóra

Coutinho négy év elteltével tért vissza a Premier League-be, miután az Aston Villa félévre kölcsön vette a középpályás. A halovány barcelonai kitérő után, újra csúcsformában játszó Coutinho segítségével Steven Gerrard csapata már a 9. helyét foglalja el tabellán, és valószínűleg ott lesz a kezdőben az Arsenal elleni szombati mérkőzésen.

Coutinhót több klubbal is kapcsolatba hozták, mielőtt a Villához igazolt volna, köztük az Arsenallal is, amely állítólag tavaly nyáron többször is kifejezte érdeklődését a brazil iránt. Arteta megerősítette, hogy az Ágyúsok megvizsgálták Coutinho leigazolásának lehetőségét, de végül a Real Madrid korábbi játékosával, Martin Ödegaarddal kötöttek végleges megállapodást.

„Sok játékost néztünk meg, akik olyan minőséget képviselnek, mint ő. Végül egy másik lehetőség mellett döntöttünk” – mondta a spanyol edző.

Coutinho már kilenc Premier League-mérkőzésen lépett pályára az Aston Villa színeiben, melyeken már négy gólt és három gólpasszt jegyzett, így joggal tarthat tőle az Arsenal.

„A csapata sok mindent csinál, amikor nála van a labda, nagyon sokat tesz a támadások felépítéséért. Ezt szem előtt kell tartanunk. Ismét meg van az a képessége, ami korábban a Liverpoolban. Gólokat szerez, veszélyes helyzeteket alakít ki, és tereket szabadít fel. Nagyon oda kell figyelnünk rá” – emelte ki Mikel Arteta.