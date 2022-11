Ezért került ki a sztárkapus a vb-keretből

Fogadj 20-szoros szorzóval Bukayo Saka kaput eltaláló lövéseinek számára a Wales-Anglia vb találkozón, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A hétfői, Szerbia elleni világbajnoki mérkőzés előtt került ki, hogy a kameruni válogatott keretéből kikerült a csapat első számú kapusa, Andre Onana.

A hírek szerint a kameruni válogatott szövetségi kapitánya, Rigobert Song fegyelmi okokra hivatkozva kitette csapata keretéből első számú kapusát, André Onanát.

Az Inter hálóőre védte a "szelidíthetetlen oroszlánok" kapuját a torna első mérkőzésén a Svájc elleni 1-0-s vereség alkalmával, amikor 26 tizenhatoson kívüli labdaérintésével kapusok közti vb-rekordot állított fel.

A Szerbia elleni 3-3-as döntetlen után Song elmagyarázta Onana száműzésének körülményeit:

Song azt kérte volna kapusától, hogy kevesebbet menjen ki a tizenhatoson kívülre, és a hagyományos játékból, a hosszú labdákból többet. Onana azonban nem volt hajlandó változtatni a stílusán.

A kitett kapus helyett védő Devis Epassy egyszer sem (!) indított passzt a tizenhatoson kívülről, ellenben 18 hosszú labdával operált, melyek közül 11 sikeres volt.

