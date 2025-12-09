Ezért hagyja ki a Chelsea sztárja az Atalanta elleni BL-mérkőzést

Bár Cole Palmer a hétvégi, Bournemouth elleni Premier League-mérkőzésen először volt a kezdőcsapat tagja, amióta a szezon elején sérülést szenvedett, úgy tűnik, a szakmai stáb ügyel arra, hogy fokozatosan térjen vissza.

Erről beszélt Enzo Maresca, a Chelsea vezetőedzője egy interjúban. Palmer ugyanis nem került be az Atalanta elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés keretébe, sőt, a legutóbbi edzésen sem vett részt a csapattal.

"Delapnak nincs törése, úgyhogy ez egy jó hír.

Pamer pedig még felépülőben van, jelenleg nem elérhető, nem tud háromnaponta két meccsen is pályára lépni.

Előre terveztünk, azért, hogy megvédjük őt a sérülés kiújulásától."

Korábban szeptemberben is úgy fogalmazott, napról-napra menedzselniük kell a játékosa visszatérését.

"Ez egy olyan fajta sérülés, ami nem fekete-fehér. Néha jobban is érezheted magad, máskor pedig rosszabbnak tűnik. Ezért kell napról-napra menedzselnünk" - nyilatkozta a spanyol tréner, aki a további sérültekre, illetve felépültekre is kitért.

"Reece Jamesre és Wesley Fofanára is számíthatunk a keddi találkozón, aztán majd meglátjuk, hogyan fog kinézni a kezdőcsapat. A csatárok tekintetében már tudjuk, hogy Delap két hónapra kidőlt. Joao Pedro már játszott kilencesként, de a szezon elején Pedro Neto is szerepelt centerként, szóval megpróbálunk megoldást találni" - vélekedett.

