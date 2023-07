Ezen az egyetlen lépésen múlik Szalai Attila klubváltása

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A vasárnapi hírek szerint Szalai Attila az Union Berlinben folytatja pályafutását, de a magyar válogatott hátvédje tegnap még csereként pályára lépett a Fenerbahce aktuális felkészülési mérkőzésén. Ugyanakkor a hátvéd klubváltása a küszöbön áll.

A Nemzeti Sport információi szerint bár a klubok már megegyeztek egymással, a Fener elnökének, Ali Kocnak még jóvá kell hagynia a két klub közötti megállapodást.

Amíg ez nem történik meg, Szalai továbbra is a Fener első csapatával készül – vasárnap csereként pályára is lépett az oroszországi Szentpéterváron, a török gárda Zenit elleni edzőmeccsén. A gól nélküli döntetlenre végződő találkozón a 71. percben állt be csereként Nazim Sangaré helyére. A meccset a Pari Premier Cup keretében rendezték meg, s kilencven perc után 11-esek döntöttek – 4–3-ra a Zenit győzött (Szalai nem rúgott 11-est).

A Kicker beszámolói értelmében Szalai Attila klubrekordot jelentő, 14 millió euróért kerül a BL-induló Union Berlinhez.

Amennyiben létrejön a klubváltása, együtt futballozhat válogatottbeli csapattársával, Schäfer Andrással és a Ferencvárostól a berliniekhez szerződő Aissa Laidounival.

A 25 esztendős, 35-szörös válogatott labdarúgó 117 tétmérkőzésen szerepelt a Fenerbahce színeiben, hét gólt szerzett és négy gól­passzt adott, csapatával az idén megnyerte a Török Kupát.

Szalai Attila a mögöttünk hagyott idényben 52 tétmérkőzésen lépett pályára a Fenerben, ezeken három gólt szerzett és két gólpasszt adott.