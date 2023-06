Ez nagyot fog szólni: Szoboszlai és Kerkez is a Premier League nagyágyújánál folytatja!?

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A nyáron nagy valószínűséggel több magyar válogatott játékos is csapatot fog váltani. Szalai Attila távozásáról már lassan egy éve cikkezik a török média, Sallai Rolanddal is már hónapok óta szemez a Lazio, Kerkez Milos már majdnem aláírt a Benficához, mikor kiderült, hogy a portugálok nem hajlandók érte 20 millió eurót kifizetni az AZ Alkmaarnak, Szoboszlai Dominik játékosügynöke, Eszterházy Mátyás elmondása szerint is 50-50%, hogy a támadó eligazolása Lipcséből.

Sajtóhírek szerint nincs kizárva, hogy utóbbi két játékos hamarosan csapattárs lehet, hiszen az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta Kerkezt és Szoboszlait is kinézte magának.

A spanyol szakember szerint a Lipcse középpályása tökéletesen illeszkedne az észak-londoniak középpályájára, a 22 éves magyar játékos a távozó Granit Xhaka helyét vehetné át, még az Alkmaar balhávédje az utóbbi időszakban mellőzött Kieran Tierneyt pótolhatná.

Szoboszlai Dominik

Az utóbbi hetek-hónapok hírei szerint elsősorban a Newcastle United érdeklődik élénken Szoboszlai Dominik iránt, miközben a Liverpool is figyeli, most azonban egy harmadik angol nagyágyúnál merült fel a magyar válogatott csapatkapitányának a neve: a Premier League-ben második helyen záró Arsenalnál.

A londoni Ágyúsok érdeklődése már csak azért is logikus lehet, mert már évekkel korábban, Salzburgból szerződtették volna Szoboszlait. Ő azonban akkor Lipcsét választotta, ahol az elmúlt szezonban sikerült nagyot alkotnia.

Immár az RB Leipzig húzóembereként, a német Bundesliga álomcsapatába is beválasztott sztárként léphetne még feljebb egy lépcsőfokkal. Az idénybeli tétmeccsein 10 gólt és 13 gólpasszt jegyzett játékos 70 millió eurós – 26 milliárd forint – kivásárlási árát zokszó nélkül kifizetheti érte egy tehetős sztárklub.

Kerkez Milos

Hiába nem sikerült végül eligazolnia a Benficához, a 19 éves hátvéd így is szinte egészen biztosan távozik Hollandiából. A portugál A Bola információi szerint a Liverpool már hosszú ideje figyelemmel kíséri a magyar válogatott fejlődését, így nem kizárt, hogy a vajdasági születésű védő végül a Vörösöknél folytatja pályafutását.

Azonban a Ripost információi szerint az is benne van a pakliban, hogy a fiatal titán végül Szoboszlaival kéz a kézben az Arsenalnál folytatja pályafutását.

Forrás: Ripost