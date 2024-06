Ez határozza meg a játékosok piaci értékét

Nem olyan egyszerű a képlet, ahogy azt gondolnánk.

Ahogy írják, a leginkább irányadónak számító és leggyakrabban idézett adat, hogy mit mutat a Transfermarkt a játékosok piaci értékéről. Ez az egyik legismertebb labdarúgással kapcsolatos statisztikai portál, egyik kiemelt témája, hogy mely játékos milyen piaci értékkel rendelkezik. A Transfermarkt azzal kapcsolatban is részletes információkat közöl, hogy mi alapján számítják ki a labdarúgók értékét. Ehhez különböző árazási modelleket vesznek figyelembe.

Az egyik fő tényező a szurkolók véleménye, vagyis a Transfermarkt közössége, amelynek tagjai részletesen megvitatják és értékelik a játékosokat. Általánosságban elmondható, hogy a Transfermarkt piaci értéke nem egyenlő az átigazolási díjakkal, de jó indikátora lehet.

Ilyen módon a Transfermarkt esetében feltüntetett összegek nem feleltethetők meg egy későbbi transzfer (átigazolás) árának előrejelzésével. A tényleges piaci ár nagyban függ mind az egyedi transzfermódoktól, mind az aktuális feltételrendszertől.

A játékos piaci értéke szempontjából az egyik legfontosabb – mint minden más piac esetében – a kereslet, amelyet tükrözhet a játékosért fizetett átigazolási díj és a fizetése. (Az átigazolási díj, abban az esetben illeti meg a játékost foglalkoztató klubot, ha a labdarúgó még érvényes szerződéssel rendelkezik az eligazolás időpontjában.) Az értékelésre többek között kihatással vannak az egyéni és szituációfüggő paraméterek.

Fontos egyéni tényezők a jövőbeli kilátások, a játékos életkora, fejlődési potenciálja, az általa nyújtott teljesítmény a klubban és a válogatottban, illetve a rutinja. Sokat nyom a latba az is, hogy milyen szintű ligában szerepel a focista, annak milyen a státusa mind sport-, mind pénzügyi szempontból. Számos focista kiemelkedő hírnévre és presztízsre tesz szert, ami sok esetben magas marketingértékkel is jár, és ami szintén tükröződik a piaci értékében, mint például Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi relatíve még mindig magas értékelésében. A keresletet közvetlenül meghatározza az is, hogy hányféle és milyen presztízsű és pénzügyi helyzetű klub érdeklődik a focisták iránt. Ugyanakkor kedvezőtlenül hathat, ha a játékos sérülésre hajlamos.

A tényleges átigazolási díjakat a fentieken túl befolyásolja, hogy milyen átigazolási, illetve vételi opció, valamint kilépési záradék van a labdarúgó élő szerződésében. A játékost nem feltétlenül tudja vagy akarja megvásárolni egy csapat, ilyenkor játékoskölcsönzésre vagy -cserére is sor kerülhet.

A különféle tranzakciók megvalósulását az is befolyásolja, hogy a klub el akarja-e adni a játékosát. Így például a csapatok ragaszkodnak a legmagasabb presztízsű játékosaikhoz. A másik oldalról tekintve számít a labdarúgó szándéka is, mivel elveszítheti motivációját, ha akarata ellenére marad adott klubnál.

Célunk ez esetben nem az volt, de az Oeconomusnak sem, hogy konkrétan játékosokról írjon, hanem, hogy adjon egy nagyjából érthető képet arról, hogyan is alakul ki például Szoboszlai Dominik piaci értéke is.