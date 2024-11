„Ez egy sikersztori" – hangsúlyozta Orbán Viktor, a Real Madrid, a FIFA, az UEFA is gratulált a Puskás Múzeumhoz!

A magyar labdarúgás napja alkalmából hétfőn délelőtt Orbán Viktor miniszterelnök az egykori Népstadion úgynevezett Toronyépületében megnyitotta a Puskás Múzeumot – számolt be róla a Nemzeti Sport.

A megnyitóünnepség

Az 1953-as, londoni 6:3-as győzelem évfordulóján, a magyar labdarúgás napján, a Puskás Aréna területén Orbán Viktor miniszterelnök megnyitotta a Puskás Ferenc pályafutásának és a legendás Aranycsapatnak emléket állító Puskás Múzeumot. A megnyitón Orbán Viktor mellett beszédet mondott Emilio Butragueno, a Real Madrid nemzetközi igazgatója, korábbi legendás játékosa; Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke, Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója és videón üzent a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA ) elnöke, Gianni Infantino. A megnyitón többek között részt vett Puskás Ferenc unokája, Réka Damborena Puskás és dédunokája, Ane de Juan Damborena, Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, a Nemzeti Sportügynökség vezetője, Bíró Péter és lapunk főszerkesztője, Szöllősi György, a Puskás-örökség hivatalos nagykövete, lapunk főszerkesztője, a múzeum szakmai vezetője is.

A megnyitóünnepség Magyarország és a Real Madrid himnuszaival kezdődött, majd Schmidt Mária a Terror Háza Múzeum főigazgatója, a Puskás Múzeum vezető kurátora mondott beszédet.

„Puskás Ferenc életének minden mozzanata jól dokumentált, de mindannyian érezzük, a titok nem ezekben rejlik – fogalmazott Schmidt Mária. – Emberi minősége is példás, mert azt képviseli amire mi magyarok büszkék vagyunk. A hazaszeretet, a barátságot, a csibészséget, de ezeket is ismerjük. Akkor mi a titok? Talán az, hogy minden magyarból van valamennyi Puskásból. Ezért úgy akartuk bemutatni, általa hogy Magyarországot is láttassuk. Mert, ha a világban azt mondják Puskás, azt válaszolják rá, Magyarország.”

A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke, Csányi Sándor Puskás Ferenc mellett az Aranycsapatot is méltatta köszöntő beszédében: „Az Aranycsapat nevet a válogatott Szepesi Györgytől kapta, 1953-ban az olaszok legyőzése után, a római stadion megnyitóján. Olyan klasszisok alkották akkor a csapatot, akik közül szinte mindenki megérdemelne egy múzeumot. Puskás Ferenc pedig nemcsak a magyar futballnak, hanem a világ labdarúgásának is az ikonikus alakjává vált. Köszönöm mindenkinek a munkáját, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez a múzeum létrejöhessen. Azt gondolom, jól szolgálja majd azt a célt, hogy megőrizzük a magyar futball arra méltó pillanatit, ami ösztönző lehet a fiatalabb generációk számára is.”

Emilio Butrageno a Real Madrid nevében mondott köszönetet.

„Megtiszteltetés számomra, hogy ma itt lehetek a Puskás Múzeum megnyitó ünnepségén – kezdte beszédét a királyi klub nemzetközi igazgatója. – A Real Madrid elnöke, Florentino Pérez, valamint a futballklubunk egész közössége nevében szeretném kifejezni hálás köszönetünket, hogy itt lehetünk ezen a nagyon különleges és megható eseményen. A Real Madridnál mérhetetlenül tiszteljük és csodáljuk azokat a legendás személyiségeket, akik 122 éves történelmünk során megalkották a klubunkat övező mítoszokat és legendákat. Egyértelmű, hogy Puskás Ferenc volt a Real Madrid egyik legkiemelkedőbb alakja. Része volt annak a mitikus és legendás csapatnak, amely Alfredo Di Stéfanóval és Paco Gentóval együtt, szeretett elnökünk, Santiago Bernabéu vezetése alatt örökre megváltoztatta a Real Madrid és a világ labdarúgásának történetét. A Real Madrid közössége nem csupán úgy emlékszik Puskás Ferencre, mint egy labdarúgóra, aki a klub címerét és mezét viselve rendkívüli eredményeket ért el, hanem azért is, mert olyan értékeket képviselt, amelyekkel minden madridista szívét meghódította. Olyan értékeket, mint a kemény munka, az önfeláldozás, a csapatszellem, a tisztelet, a bajtársiasság és az alázat, melyek a Real Madrid számára is kiemelkedően fontosak. Ezért a Real Madrid egész közösségét különleges büszkeséggel tölti el ennek a múzeumnak a megnyitása, ami egyben az előbb említett értékek közvetítését is szolgálja. A kapcsolat Puskás Ferenc és a Real Madrid között örök."

Butrageno egyúttal köszönetet mondott a Real Madrid több százezres magyarországi szurkolótáborának is.

A FIFA elnöke, Gianni Infantino videóüzenetben gratulált a múzeumhoz.

„Gratulálok ahhoz a munkához, amellyel a nagyszerű Puskás Ferenc életének tiszteletére létrehozták ezt a különleges múzeumot. A magyar válogatott 1954-es világbajnoki döntőbe jutásának hetvenedik évfordulóján fontos, hogy minél jobban megbecsüljük Puskás Ferenc hozzájárulását a világ labdarúgásához. Mi, a FIFA-nál minden évben megtesszük ezt, amikor az év legszebb gólját a Puskás-díjjal jutalmazzuk. Puskás örökséget hagyott azoknak, akik látták játszani és gólokat szerezni a Honvéd vagy a Real Madrid színeiben, és még inkább a magyar válogatottban, ahol a labdarúgás történelmének egyik legkülönlegesebb csapatában játszott. Pontosan 71 évvel ezelőtt Magyarország 6:3-ra legyőzte Angliát a Wembleyben, méghozzá olyan teljesítménnyel, ami az egész világ labdarúgását befolyásolta. A múzeum gyönyörű, kincseket rejtő kiállítása a csapat hőstetteinek állít emléket és bemutatja történelmi szerepüket is” – mondta Infantino.

Az UEFA elnöke, Aleksander Ceferin is üzenetet küldött, ő is Puskás különlegességét emelte ki és fontosnak nevezte, hogy Magyarországon ilyen módon is ápolják az emlékét.

Ezután mondott beszédet Orbán Viktor miniszterelnök, majd Csányi Sándorral és Emilio Butragenóval közösen aláírtak egy labdát, és ezzel nyitották meg hivatalosan a múzeumot.

Orbán Viktor először is a magyar futball 2010 óta tartó újraépítéséről beszélt, majd kifejezte, hogy ezzel a múzeummal befejeződött a régi Népstadion újjáépítése, és egy nagyon fontos adósságát is tejesítette Magyarország.

„A magyar futballkultúra megtestesítője az Aranycsapat és Puskás Ferenc, aki a gól szinonimájává vált. Ahogy Czibor Zoltán mondta Szöllősi György könyvében, és az idézet a múzeumban is olvasható: ha Öcsi egyszer belerúgott a labdába, abból két gól lett. Mi megígértük neki, hogy a magyar futballt újra fogjuk építeni. A Puskás Múzeum létrehozásával teljesítettük azt a feladatot is, mellyel méltó emlékhelyet állítottunk fel Budapesten. Régi és kínzó adósságát teljesítette ezzel Magyarország. A Puskás Múzeum egy sikersztori, amit ezennel megnyitok.”

