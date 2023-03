Ez a legvalószínűbb Lionel Messi jövőjét illetően!

Lejár a szerződése, és klubot válthat nyáron az argentin klasszis - vagy mégsem?

A Paris Saint-Germain BL-kiesését követően megindultak a találgatások a francia sztárcsapat lejáró szerződésű játékosa, Lionel Messi jövőjéről. Sokan úgy gondolják, hogy az újabb kudarc után biztos lehet a távozása, azonban ez mégsem úgy tűnik.

Az argentin játékosokhoz rendkívül közeli forrásnak számító Gastón Edul a PSG kiesése után konkrét százalékokban kifejezte, hogy véleménye szerint mi a legvalószínűbb Messi folytatására.

A TyC Sports újságírója úgy tudja, hogy Messi továbbra is Európában szeretne futballozni és továbbra is úgy véli, hogy mindkét fél a közös folytatásra hajlik, ezétr 70 százalék esélyt lát arra, hogy marad a PSG-nél. Edul 20 százalékot adott arra, hogy Messi visszatér a Barcához és nem zárta be a kiskaput az MLS-ben szereplő Inter Miamihoz való szerződése előtt sem, ezt 10 százalékkal aposztrolálta. Ugyanakkor kizárja, hogy visszatérjen egykori nevelőcsapatához, a Newell's Old Boyshoz Argentínába.

A 35 éves argentin klasszis 30 mérkőzésen 18 gólt és 16 gólpasszt jegyzett az idei szezonban eddig a PSG színeiben, viszont csapatával már legfeljebb a francia bajnokságot nyerheti meg, melyet jelenleg vezetnek is.

