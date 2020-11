„Ez a gyerek a világ legjobbja lesz!”

Sorsfordító időszak előtt áll az uruguay-i labdarúgás. Az elmúlt évtizedben Luis Suárez és Edinson Cavani párosa három világbajnokságra lőtte ki a válogatottat és 2011-ben még Copa Américát is nyert az együttes a fantasztikus duóval.

Ugyanakkor a két támadó, akik között három hét a korkülönbség 2021-ben már a 34. születésnapját ünnepli. Talán még a katari vébét összehozzák a csapatnak, de aztán vége.

Uruguay viszont szerencsés, hiszen már itt is van az új csillag: Darwin Nunez fantasztikusan játszott Kolumbia ellen és máris alternatívát jelent a két világklasszis mellett. A 21 éves támadónak rengeteg közös vonása van a két rutinos csatárral. A brazil határ mellett nőtt fel igen szegény körülmények között. Amikor először jelentkezett a Penarolnál, akkor elhajtották, de a volt válogatott játékos Jose Perdomo közbenjárására 15 évesen mégis leigazolta a klub és együtt szerepelt az akadémián a bátyával.

„A testvérem a Penarol első csapatával edzett, de el kellett mennie – mondta Nunez. – Vissza akartam menni az Artigasba, de a bátyám nem engedte, azt mondta, hogy nekem itt lesz a jövőm.”

A kitartás eredménye az lett, hogy 2017. novemberében be is mutatkozott az első csapatban és hamarosan jöttek a sikerek is. A Penarol egymás után nyerte a bajnoki címeket, aztán Nunez Európába igzolt és a spanyol második ligás Almeria játékosa lett. Az első szezonban 32 meccsen 16 gólt szerzett és a csapata közel volt a feljutáshoz. Ennek is köszönhette, hogy azonnal szerződtette a Benfica, amely a történelme során még sosem fizetett 24,5 millió eurót egy játékosért. A csatár igyekszik meghálálni a bizalmat: az Európa-ligában három meccsen négy gólnál és hat gólpassznál jár.

„Darwin még gyerek, alig 21 éves – mondta Jorge Jesus a közelmúltban egy sajtótájékoztatón. – Sok mindent meg kell még tanulnia, de az biztos, hogy képes a döntéshozatalra és arra is végrehajtsa, amit a pályán kell. Gyors és a kapu előtt veszélyes. A Benfica legdrágább játékosa volt, de abban is biztos vagyok, hogy nála többet senkiért sem kap majd a klub, ha továbbadja. Ez a gyerek a világ legjobbja lesz, sajnos nem sokáig tudjuk megtartani.”

A fiatal támadó Kolumbia ellen beállt és Cavani, valamint Suárez után ő is betalált. Mivel Suárez koronavírusos Brazilia ellen vélhetően kezdő lesz és ezzel el is indul egy új korszak.