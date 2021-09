EXKLUZÍV! A Sheriff Tiraspol hőse: „Őrület volt!”

A luxemburgi Sébastien Thil elismerte, hogy voltak nehéz pillanataik, de azt is elmeséli, hogy miként született a győztes gólja.

Egy biztos: Sébastien Thil a Sheriff Tiraspol játékosa bevonult a klub történelmébe azzal, hogy kedd este a 89. percben győztes gólt szerzett a Real Madrid ellen. A moldovai klub ezzel vélhetően az egész sorozat legnagyobb meglepetését hozta össze. A mindent eldöntő találat szerzője interjút adott a Goalnak.

Hogyan készültek a Real Madrid ellen?

Mi ugyanúgy csinálunk mindent akkor is, ha egy bajnoki meccs áll előttünk, vagy éppen a Bajnokok Ligájában kell pályára lépnünk. Persze a BL-ben más a játékunk, hiszen nincs annyit nálunk a labda. A mérkőzés előtt alaposan felkészültünk a Real Madridból. Tudtuk mit csinálnak támadásban és hogyan helyezkednek védekezésben. Tisztában voltunk vele, hogy lesz egy kis helyünk a támadóvonal mögött, ennek köszönhettem, hogy többször is be tudtam lépni a játékba a meccs elején.

Milyen szerepet szánt önnek a vezetőedző?

Az volt a dolgom, hogy gyorsítsam az átmenetet védekezésből támadásba. Sokat elemeztük ennek a lehetőségeit. A célunk az volt, hogy a védekezésünk jó legyen és megállítsuk a hazaiakat. Az edzőnk azt mondta a találkozó előtt, hogy ne féljünk, focizzunk és tartsuk a földön a labdát, ne ívelgessünk. Az első félidőben ez működött is, de aztán nagyon nyomott a Real.

Az utolsó fél óra nagyon nehéz lehetett…

Egy ilyen csapat ellen nehéz védekezni, hiszen tele van világsztárokkal. Volt egy időszak, amikor minden percben helyzetbe kerültek. Aztán a büntetőnek is örülhettek, mert szerintem, ha a mi csapatunk játékosa esik el így, akkor nem mi nem kapunk tizenegyest. Megnéztem a felvételt, határeset, de az ellenfelünket Real Madridnak hívták.

A végén aztán eldöntötte a meccset. Hogy emlékszik vissza erre?

Nálunk volt a labda, de láttam, hogy nem nagyon megy előre senki. Felmetem és kaptam egy tökéletes labdát. Ilyenkor nem teszek fel magamnak kérdéseket. Vagy kilövöd a labdát a stadionból, vagy felső sarokba ment. Ez oda ment.

Hogy élte meg?

Őrület volt! Boldog voltam, kirázott a hideg. Aztán csak arra tudtam gondolni, hogy nagyon hosszú percek vannak még hátra.

Mi történt a lefújás után az öltözőben?

Kollektív eufória volt. Mindenki boldog volt és buliztunk. A mobilok folyamatosan csörögtek. Mindenkit megünnepeltünk, mert minden játékos nagy meccset játszott. A kapusunk például hihetetlen volt, elképesztő védései voltak. Nem két-három futballista döntötte el a meccset, hanem az egész csapat volt nagyszerű és ezért győztünk.

Biztos sok üzenetet kapott.

Több százat, még amikor beszélünk, akkor is jönnek. Minden másodpercben, a mobilom nem áll le. Nem ez az első ilyen alkalom, mert korábban a luxemburgi klubommal kiejtettük a Glasgow Rangerst, ami nem volt rossz, de ez más és még sok minden van előttünk.

A siker után változtak a klub céljai?

Nem, mi mindig csak a következő meccsre készülünk. Nem azzal foglalkzunk, hogy tíz vagy tizenegy ponttal szeretnénk befejezni a csoportkört. Minden találkozóra felkészülünk és mindegyiket meg akarjuk nyerni. Tudjuk, hogy még nagyon nehéz mérkőzés áll előttünk.

