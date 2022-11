Sallaiék ikszeltek, Langék hatodszor is kikaptak.

A Ferencváros a biztos csoportelsőség tudatában utazhatott Törökországba, a Trabzonspor elleni utolsó Európa-liga csoportmérkőzésre. Sztanyiszlav Csercseszov több játékosára sem számíthatott sérülés, vagy eltiltás miatt, így meglehetősen foghíjas kerettel készülhettek az újabb megmérettetésre, de ez inkább a kispad hosszúságán és minőségén látszott meg, mint a kezdő tizenegyen.

Az első percektől fogva látszódott, hogy a hazaiak játszanak eredménykényszerben, neki is esett a Trabzonspor a zöld-fehéreknek, s a hetedik percben már be is vették Dibusz kapuját: Trezeguet ment el a bal oldalon, visszagurított Bakasetasnak, aki állítgatás nélkül lőtt, a labda pedig a jobb oldali kapufáról vágódott a hálóba.

Nem sokkal később kevésen múlt, hogy megduplázza előnyét a török csapat, Trezeguet lövésénél azonban a jobb oldali kapufáról ezúttal kifelé pattant a játékszer.

Később Laidouninak kellett a gólvonalról mentenie, majd Dibusz bravúrja is kellett, hogy csak egygólos hátránnyal menjen szünetre a Ferencváros.

A második játékrészre visszább vettek a tempóból a hazaiak, sokkal kiegyenlítettebbé vált a találkozó, ez annak is volt köszönhető, hogy a Monaco az 50. percre már háromgólos előnybe került a Crvena zvezda ellen, így hiába küzdött volna a Trabzonspor, a tavaszi Európa-liga álmaik egyre jobban szertefoszlottak.

A vendégeknek volt néhány lehetőségük az egyenlítésre, ám azok kimaradtak, így a Ferencváros 10 ponttal zárt a H csoport élén.

Európa-liga csoportkör, 6. forduló

Trabzonspor-Ferencváros 1-0

gól: Bakasetas (7.)

További eredmények:

Feyenoord-Lazio 1-0

Midtjylland-Sturm Graz 2-0

Monaco-Crvena zvezda 4-1

Olympiakos-Nantes 0-2

Qarabag-Freiburg 1-1 - Sallai Roland a 62. percben lépett pályára

Real Sociedad-Manchester United 0-1

Sheriff Tiraspol-Omonia Nicosia 1-0 - Lang Ádám sárga lapjai miatt eltiltott volt

