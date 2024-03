Európa-liga: Szoboszlaiék Olaszországban folytatják, Xabi Alonso a West Ham ellen menetelhet tovább

Kemény olasz párharcra készülhetünk a Milan-Roma találkozókon is.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Kisorsolták az Európa-liga negyeddöntők párosításait, illetve már tudjuk, hogy milyen ágon lehet eljutni egészen a döntőig Dublinba.

A cikk lejjebb folytatódik



A Bajnokok Ligája negyeddöntők sorsolása után az Európa-ligában is lebonyolították az idei szezon utolsó sorsolását. A döntőig vezető út is teljesen tiszta mindenki számára, hiszen a végső ágakat is kihúzták.

Negyeddöntők (április 11. és április 18.):

AC Milan - AS Roma

Liverpool - Atalanta

Bayer Leverkusen - West Ham

Benfica - Marseille

Elődöntők (május 2. és május 9.):

Benfica/Marseille - Liverpool/Atalanta

Bayer Leverkusen/West Ham - AC Milan/AS Roma

Döntő (május 22., Dublin):

Benfica/Marseille/Liverpool/Atalanta - Bayer Leverkusen/West Ham/AC Milan/AS Roma