Európa-liga-győztes játékos igazolt az NB I-be!

Újabb igazolást jelentett be a piac hajrájában a gyengélkedő Budapest Honvéd együttese.

A Budapest Honvéd kerete egy újabb rutinos idegenlégióssal gyarapodott, miután a fővárosi csapata bejelentette Jairo Samperio leigazolását.

A 29 esztendős szélső korábban a német és a spanyol első osztályban is játszott, tagja volt a Sevilla 2014-es Európa-liga győztes és európai Szuperkupa-győztes csapatának, melyben rendszeres játéklehetőséget kapott. Később éveket töltött a Mainz és a Hamburg alkalmazásában, de játszott a Las Palmas csapatában is, legutóbb a spanyol másodosztályú Málaga futballistája volt.

"Jairo Európa-ligát nyert korábban, komoly LaLiga- és Bundesliga-tapasztalattal rendelkező játékos. Tudásával minőséget adhat hozzá a támadójátékunkhoz, a személyisége, a karaktere pedig példa lehet a fiatalok számára, akik szeretnének a jövőben hasonló szinten futballozni“ – mondta érkezése kapcsán Chris Docherty sportigazgató a klub hivatalos honlapjának.

"Izgatottam várom, hogy csatlakozzak a csapathoz, nagyon örülök, hogy itt lehetek a Honvédnál. Várom már, hogy megismerkedjek a társakkal, hogy a Kispest-tábor előtt játsszak a Bozsik Arénában. Az első benyomások pozitívak, találkoztam az edzői stábbal, gyönyörű a stadion és rajtam a sor, meg akarom mutatni, hogy mire vagyok képes, rendkívül motivált vagyok, hogy bizonyítsak. Nehéz pontosan meghatározni a célokat, hiszen ez csak az első napom Magyarországon, jobban meg kell ismernem a bajnokságot is, ami biztos, hogy a keretünkben jó néhány tehetséges fiatal is szerepel, megpróbálok nekik is minél többet segíteni. Ami pedig engem illet, az előző évem nem úgy sikerült, ahogy terveztem, ezért most újra jó formába akarok lendülni, hozzájárulni a Honvéd sikeres szerepléséhez. Szeretnék minél több meccsen játszani és újra bizonyítani, hogy jó futballista vagyok" - mesélte a labdarúgó.

A kispesti gárda az új idény első öt fordulója alatt egyetlen mérkőzést nyert meg és négy pontot szerezve az OTP Bank Liga 12 csapatos mezőnyének nyolcadik helyét foglalja el.

