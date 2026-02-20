Botrány: görögtüzeket dobáltak be a szurkolók az Európa-ligában

Meglepetésre 1-0-s vereséget szenvedett a francia Lille hazai pályán a szerb Crvena zvezdától az Európa-liga nyolcaddöntőért való rájátszásában.

Meglehetősen nehezen viselték a hazai drukkerek a kudarcot, ugyanis a találkozó végezetével görögtüzeket dobáltak be a pályára. Mindezt kedvenc csapatuk előtt tették, ezzel is kifejezve elégedetlenségüket.

A történtekért minden bizonnyal büntetésre számíthat a francia együttes. A párharc visszavágóját egy hét múlva csütörtökön, 18:45-ös kezdéssel rendezik majd Belgrádban.

A Lille a 18. helyen, míg a Crvena zvezda 15-ként zárta a sorozat alapszakaszát, ezért mindkét gárda rájátszásra szorult.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.