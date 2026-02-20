Goal.com
Live
FBL-EUR-C3-LILLE-CRVENA ZVEZDAAFP
Bózsik Tamás

Botrány: görögtüzeket dobáltak be a szurkolók az Európa-ligában

Nem mindennapi módon akadtak ki a hazai drukkerek.

Meglepetésre 1-0-s vereséget szenvedett a francia Lille hazai pályán a szerb Crvena zvezdától az Európa-liga nyolcaddöntőért való rájátszásában. 

Meglehetősen nehezen viselték a hazai drukkerek a kudarcot, ugyanis a találkozó végezetével görögtüzeket dobáltak be a pályára. Mindezt kedvenc csapatuk előtt tették, ezzel is kifejezve elégedetlenségüket. 

A történtekért minden bizonnyal büntetésre számíthat a francia együttes. A párharc visszavágóját egy hét múlva csütörtökön, 18:45-ös kezdéssel rendezik majd Belgrádban.

A Lille a 18. helyen, míg a Crvena zvezda 15-ként zárta a sorozat alapszakaszát, ezért mindkét gárda rájátszásra szorult. 

