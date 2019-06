Európa Liga: Az AS Romát kaphatja a Debrecen

Neves ellenféllel találkozhat a Loki.

Ha továbbjut az első fordulóból, akkor az egyik legjobb csapattal, a végső győzelemre is esélyes AS Romával találkozik a Debreceni VSC a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének második körében, számolt be minderről az mti.hu.

Az európai szövetség (UEFA) nyoni központjában tartott szerdai sorsoláson az is kiderült, hogy a hajdúságiak idegenben kezdenék a párharcot, s a visszavágón fogadnák a tavaly -elődöntős gárdát, ha előbb túljutnak az albán FK Kukësi együttesén.

A másik két magyar csapat, a Fehérvár FC és a Budapest kiemeltként várta a sorsolást: előbbi az izlandi Breidablik és a liechtensteini Vaduz, utóbbi az azeri Sabai és a román Craiova párharcának győztesével találkozhat a selejtező második fordulójában, amelyben mindkét magyar gárda otthon játszaná az első felvonást.

A kispestiek esetében - a Bozsik Stadion építése miatt - ez a Vasas új létesítményét, az Illovszky Stadiont jelentené. A fehérváriak kedden a montenegrói FK Zetát, míg a fővárosiak a litván Zalgiris Vilniust kapták ellenfélül az első kör sorsolásán.

Az első kör első mérkőzéseit július 11-én, a visszavágókat egy héttel később rendezik. A második forduló játéknapjai július 25. és augusztus elseje.

A cikk lejjebb folytatódik

Mindhárom magyar csapatnak négy párharcot kell nyernie a 48 csapatos csoportkörbe jutáshoz.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!