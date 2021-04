Európa-liga: angol házidöntő is lehet

Az elődöntőkkel folytatódik csütörtök este az EL. a Manchester Unitedhez az AS Roma, a Villarrealhoz az Arsenal látogat.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

At egymás elleni eredmények alapján nincs sok esélye a Romának Manchesterben. Az olaszok négy tétmérkőzés óta nyeretlenek, miközben az MU hatmeccses veretlenségi sorozatban van. A két együttes 2007 óta hét alkalommal játszott egymással, ezek közül csak egyetlen összecsapás zárult római sikerrel, az is tizennégy évvel ezelőtt, amikor a Bajnokok Ligája negyeddöntős párharcának első találkozóján 2-1-re nyertek a Farkasok. Az olasz öröm akkor nem tartott sokáig, hat nappal később ugyanis a visszavágót 7-1-re veszítették el az Old Traffordon a rómaiak, akiknek azóta is ez történetük egyik legsúlyosabb veresége.

A Manchester United öt fordulóval a zárás előtt második a Premier League-ben, és szinte biztosan Bajnokok Ligája-főtáblás lesz a következő idényben. Az Európa-liga megnyerése ugyanakkor szintén automatikusan BL-csoportkört ér, ráadásul 2017 után másodszor kerülhet Manchesterbe az El-trófea, így Ole Gunnar Solksjaer tanítványai bizonyára motiváltan lépnek majd pályára.

A másik párharcban az Arsenal vendégeskedik az El Madrigal Stadionban, ahol a mostani idényben viszonylag kevés csapat tudott sikeres lenni. Az Európa-liga ráadásul a legbiztosabb terep a Villarreal számára, kispadján ugyanis a versenysorozat történetének legsikeresebb edzője ül: Unai Emery eddig 88 mérkőzésen irányított csapatot ebben a sorozatban, és a Sevillával 2014 és 2016 között egymás után háromszor el is hódította a győztesnek járó trófeát.

A botrányosan gyenge szezonját, és a tervezett, ám hamar bedőlt, lázadók ligájának kikiáltott Európai Szuperliga-tagságát feledtetni igyekvő Arsenalnak ez lehet az egyetlen esélye arra, hogy valamelyest javítson a viszonyán a szurkolókkal, akik már a klub eladását követelik. Az észak-londoniak csupán tizedikek a PL tabelláján, és nagy valószínűséggel nem végeznek olyan helyen, amely európai kupaszereplést jelentene a következő idényre. Az FA Kupában címvédőként a nyolcaddöntőbe sem sikerült bejutniuk, így az, hogy ősztől szerepelhessenek az európai kupaporondon, azon múlik, sikerül-e megnyerniük az El-t.

A Villarreallal vívott párharcuknak külön pikantériát ad, hogy Emery volt Mikel Arteta elődje az Arsenalnál, így most vagy ő vesz majd elégtételt korábbi munkaadóin, vagy az angol csapat bizonyítja be, hogy a spanyol tréner nélkül is képes sikereket elérni.

A két együttes eddig két párharcot vívott, mindkettőt a BL-ben, és mindkettőből az Arsenal jutott tovább: 2006-ban az elődöntőben 1-0-s, 2009-ben a negyeddöntőben 4-1-es összesítéssel ejtette ki a Villarrealt.

Az El-elődöntős párharcok csütörtök esti első mérkőzései egyformán 21 órakor kezdődnek, a visszavágókra egy héttel később kerül sor.

Európa-liga, elődöntő, első mérkőzések:

Villarreal (spanyol)-Arsenal (angol) 21.00

Manchester United (angol)-AS Roma (olasz) 21.00

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A cikk lejjebb folytatódik

A Manchester Unnited az AS Roma ellen játszik az EL elődöntőjében. Az angolok győzelme 1,65-szörös pénzt ér.