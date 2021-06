EURO2020: Anglia legyőzte legerősebb csoport ellenfelét

Anglia a D-csoport rangadóján 1–0-ra verte Horvátországot.

Ma 15 órakor rendezték az EB első rangadóját, Anglia hazai pályán fogadta Horvátországot a Wembleyben. Gareth Southgate több váratlant is húzott, nem kezdett többek között sem Marcus Rashford, sem Jordan Henderson, de Jadon Sancho is csak a padon várhatta a mérkőzés kezdősípszavát. Ráadásul Kieran Trippier sem eredeti posztján játszott – jobbhátvédként –, hanem balhátvédként. Mégis az angolok kezdték jobban a találkozót, a Háromoroszlánosok Phil Foden révén kapufáig is eljutottak, azonban végül gól nélküli döntetlennel vonultak az öltözőbe a csapatok. A második félidő elején Anglia újfent kezdeményezőbben lépett fel, aminek meg is lett az eredménye, az 57. percben Kalvin Phillips pazar passzával Raheem Sterling lépett ki, és passzolta el a labdát a kijövő Livakovic mellett. Ezzel 1–0-ra vezettek az angolok.

Zlatko Dalic próbált frissíteni a csapatán, Brekalot, Petkovicot, Vlasicot és Pasalicot is becserélte, azonban komolyabb gólhelyzetig már nem jutottak el a horvátok, az angolok egy igen fontos mérkőzést nyertek meg és nagy lépést tettek a nyolcaddöntőbe jutás felé.

