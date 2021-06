Euro 2020: Anglia, Horvátország és Csehország is továbbjutott

Ma 2 mérkőzést rendeztek a D-csoportban az Európa-bajnokságon.

A D-csoport utolsó játéknapján Csehország-Anglia mérkőzést rendeztek a Wembley stadionban. Mindkét csapat biztos továbbjutóként vágott neki a találkozónak, de ennek ellenére egy igazán esemény dús első félidőt láthattunk. Raheem Sterling előtt már a 4. percben komoly helyzet adódott, azonban ekkor még csak a kapufát találta el az angol támadó. De nem kellett sokáig várni Sterling újabb lehetőségére, Jack Grealish kiváló passzát a Manchester City szélsője közelről bólintotta a csehek hálójába. 0–1 az angoloknak.

Ezt követően itt is ott is alakultak ki helyzetek, de a csapatok nem fogtak ki jó napot, pocsékul fejezték be a kialakult lehetőségeket. A második félidő az első játékrész ellentétje volt, szinte helyzet nélkül hozták le a csapatok a maradék 45 percet. Egy említésre méltó szituáció adódott, Henderson gólja, azonban a találatot később les miatt annulálták.

Így maradt az egyetlen egy Sterling gól.

Csehország-Anglia 0–1

A csoport másik mérkőzésén Horvátország-Skócia rangadót rendeztek Glasgowban. A csapatok azzal a tudattal léphettek pályára, hogy amelyik csapat itt ma nyer, az továbbjut a nyolcaddöntőbe. Ennek megfelelően rengeteg helyzetet és végig lüktető játékot láthattak a nézők. Az első gólt a horvátok szerezték, Ivan Perisic szépen fejelte le a labdát Nikola Vlasicnak, aki élt a lehetőséggel és a tizenegyes pontról a jobb alsóba helyezte a labdát. 1–0.

A skótok nem adták fel, nagyon nyomtak a félidő végén, és ennek meg is lett a gyümölcse, Callum McGregor egy gyönyörű távolilövéssel ki is egyenlített. 1–1.

A második félidőben mindkét csapat előtt több helyzet is adódott, amiből végül a horvátok jöttek ki jobban. Előbb Modric zúdította jobb külsővel a labdát 22 méterről a kapu jobb felső sarkába, majd szögletből adott gólpasszt Perisicnek. Így a 77. percre el is döntötték a meccset és a továbbjutás kérdését Zlatko Dalic tanítványai. Több gól már nem született a találkozón, így:

Horvátország-Skócia 3–1

Anglia, Horvátország és harmadikként még Csehország is továbbjutott a csoportból, Skócia viszont csomagolhat, számukra vége az Európa-bajnokságnak.

A D-csoport végeredménye:

1. Anglia 7 pont (2–0)

2. Horvátország 4 pont (4–3)

3. Csehország 4 pont (3–2)

4. Skócia 1 pont (1–5)

