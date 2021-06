Euro 2020: A magyar válogatott 6 percre volt az abszolút csodától a németek ellen

A magyar válogatott hatalmas küzdelemben, végig vezetve, végül döntetlent játszott Németország ellen az Európa Bajnokságon.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A F-csoport utolsó játéknapján Németország-Magyarország mérkőzést rendeztek az Allianz Arénában, Münchenben. Nekünk mindenképpen nyerni kellett volna, ha tovább szerettünk volna jutni a csoportból, a németeknek egy döntetlen is elég lett volna a legjobb 16-hoz.

A mérkőzés első komolyabb helyzetét mi alakítottuk ki, Sallai Roland beadását Szalai Ádám bólintotta brilliánsan a kapu bal oldala felé, és mivel Manuel Neuer nem tudott leérni a próbálkozásra, így Szalai fejesével meg is szereztük a vezetést. 0-1. A németek ráeszméltek, hogy el is mehet számukra az Európa-bajnokság, így rákapcsoltak, több nagyobb helyzetet is sikerült kialakítaniuk, de a magyar csapat hősiesen védekezve elhárította a próbálkozásokat, így a félidőben 0-1 állt az eredményjelzőn.

A második félidőben tovább nyomtak a németek, azonban Orbánék kiválóan védekeztek. A 66. percben egy szabadrúgásra Gulácsi rosszul jött ki, Mats Hummels elfejelte a labdát, és Kai Havertz közvetlen közelről bólintotta a játékszert a kapuba. 1-1.

Alighogy felocsúdhattunk volna a német gól okozta sokkból, a középkezdésből a Szalaira passzolt labdát a támadó átvette, és kiugratta Schäfer Andrást, aki a kijövő Neuer mellett a kapuba fejelte a labdát! Hihetetlen! 1-2.

Jochaim Löw kockáztatott és több támadó becserélése mellett döntött, ennek megfelelően elképesztő nyomás nehezedett a magyar kapura a következő percekben, aminek sajnos meg is lett az eredménye, Leon Goretzka megpattanó lövése utat talált Gulácsi kapujába a 84. percben. 2-2.

A hazaiak innentől kezdve ott csalták az időt, ahol tudták, hiszen ők már ezzel az eredménnyel biztos továbbjutásra álltak. Több helyzet már nem alakult ki a mérkőzésen, így drámai küzdelemben, földöntúli energiákat megmozgatva döntetlent játszottunk Németország ellen Münchenben. Azonban ez az eredmény kevés volt a nyolcaddöntőbe jutáshoz. De ki gondolta volna az EB előtt, hogy a vb-győztes Franciaország és a 2014-es világbajnok Németország ellen két pontot szerzünk az Európa-bajnokság halálcsoportjában?

Németország-Magyarország 2-2

A csoport másik találkozóján Portugália Franciaország ellen lépett pályára a Puskás Arénában. A franciák már kvalifikálták magukat a legjobb tizenhat közé, számukra komolyabb tétje már nem volt a mérkőzésnek, a portugáloknak azonban mindenképp szüksége volt legalább egy pontra. Így nagy meglepetés nem is született a döntetlennel, Portugália-Franciaország 2-2.

Portugália-Franciaország 2-2

Ronaldo 31' (pen) és 60' (pen) illetve Benzema 45+2' (pen) és 47'

Franciaország és Németország egyeneságon, még Portugália csoport harmadikként jutott tovább a nyolcaddöntőbe. Magyarország messze erőn felül teljesítve, 2 ponttal búcsúzik az Európa-bajnokságtól.

Az F-csoport végeredménye:

1. Franciaország 5 pont

2. Németország 4 pont

3. Portugália 4 pont

4. MAGYARORSZÁG 2 pont

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az olasz válogatott győzelmére 1.54-szeres pénzt adnak Ausztria ellen.