Euro 2020: újabb müncheni ultimátum a meccs előtt!

Ultimátumot intézett a maszkviselés miatt a müncheni Németország-Magyarország labdarúgó Európa-bajnoki csoportmérkőzés szurkolóihoz a bajor egészségügyi miniszter.

Klaus Holetschek hétfőn közölte, a franciák és a portugálok elleni meccsek alkalmával sokan nem tartották be a koronavírus-járvány miatti óvintézkedések között bevezetett kötelező maszkviselést.

„Ha ez szerdán a magyarok ellen is így lesz, annak az lehet a következménye, hogy a szurkolók nem térhetnek vissza a stadionokba a Bundesliga következő idényében” – jelentette be a politikus.

A négy müncheni Eb-meccsre egyenként legfeljebb 14 500 néző juthat be az arénába, s a német rendezők egyúttal azt is tesztelik, hogy hasonló szabályozás alkalmazható-e az augusztusban rajtoló bajnokságban is.

A német-magyar összecsapás szerdán 21 órakor kezdődik az Allianz Arenában.

