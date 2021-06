Euro 2020: ennyi bénázás még nem volt EB-n

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Az öngólok tekintetében több rekord is megdőlt már a mostani, részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságon.

A kontinenstornán eddig nyolc öngól született. Ezt megelőzően 1976-tól a 2016-os Eb-ig összesen kilenc ilyen találat esett.

Az eddigi csúcs három öngól volt, még a 2016-os tornáról.

Az is most fordult elő, hogy egy találkozón két öngól legyen, ráadásul a jelenleg zajló Eb-n már két ilyen összecsapás is volt: a német-portugál és a spanyol-szlovák.

A mostani Eb előtt nem volt kapus öngól, ezúttal viszont már három is: a lengyel Wojciech Szczesny, a finn Lukas Hradecky és a szlovák Martin Dubravka révén.

Az idei kontinenstorna első gólja is öngól volt, a török Merih Demiral szerezte az olaszok elleni nyitómeccsen, június 11-én Rómában.

Az idei Eb „öngólszerző-listája”:

Demiral (török, Olaszország ellen), Szczesny (lengyel, Szlovákia ellen), Hummels (német, Franciaország ellen), Dias (portugál, Németország ellen), Guerreiro (portugál, Németország ellen), Hradecky (finn, Belgium ellen), Dubravka (szlovák, Spanyolország ellen), Kucka (szlovák, Spanyolország ellen)

