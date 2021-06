Euro 2020: a németek nyerték az EB legjobb meccsét

Fordulatokban bővelkedő mérkőzést láthattak, akik kilátogattak a Portugália-Németország találkozóra.

Portugália-Németország rangadót rendeztek az F-csoport második fordulójában az Európa-bajnokságon. A Münchenben rendezett találkozót a portugálok kezdték jobban, Diego Jota passzát Cristiano Ronaldo passzolta be az üres kapuba. Utána azonban ritkán látható jeleneteknek lehettünk szemtanúi, előbb Ruben Dias, majd Raphael Guerreiro szerzett öngólt nagy igyekezetében. Az első félidőben több gól már nem született, így Jochaim Löwék mehettek előnnyel pihenni a szünetben. A második félidőt is a németek kezdték veszélyesebben, Kai Havertz góljával meg is szerezték harmadik góljukat Müllerék, de itt még messze nem volt vége, a 60.percben Kimmich pazar beadását Robin Gosens fejelte be Rui Patricio mellett. Ezzel a góllal már 1–4-re vezetett Németország.

A portugálok fokozták a nyomást és Diogo Jota révén a 67.percben zárkózni tudtak, a Liverpool csatára közvetlen közelről értékesítette Ronaldo pazar passzát. Meglepetésre több gól már nem született a találkozón, így 2–4-es germán győzelemmel zárult az összecsapás.

Portugália-Németország 2–4

2 forduló után Franciaország vezeti a csoportot 4 ponttal, mögöttünk Németország és Portugália áll 3-3 ponttal, még a csoport 4. helyén Magyarország tartózkodik egy egységgel. A magyar válogatott ma szenzációsan játszva pontot szerzett a világbajnok franciák ellen, ezzel életben tartva továbbjutási esélyeit. A képlet egyszerű, ha nyerünk a németek ellen, legrosszabb esetben a csoport harmadik helyén végezhetünk. A nyolcaddöntőkbe a négy legjobb csoport harmadik csapat is továbbjut, és az 5 évvel ezelőtti Európa-bajnokságon a portugál válogatottnak 3 ponttal is sikerült továbbjutnia csoportja harmadik helyéről.

