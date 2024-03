Ettől féltek a románok: lezárult a háború Magyarország és Románia között!

„Háború van Románia és Magyarország között egy labdarúgóért" – címmel jelent meg múlt héten a román ProSport.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Babó Levente vezette U20-as magyar válogatott 2–0-ra megnyerte szerdai felkészülési mérkőzését, amelyet az izlandi együttes ellen játszott a gyirmóti Alcufer Stadionban.

A cikk lejjebb folytatódik

Először öltötte magára a piros-fehér-zöld mezt és rögtön a kezdőcsapatba került a Kisvárda játékosa, Raúl Martin Stefan, akinek a magyar keretbe történő meghívása miatt nagyon kiakadtak Romániában.

Botrány keleti szomszédunknál

„Háború van Románia és Magyarország között egy labdarúgóért”

– címmel számolt be a bukaresti ProSport még múlt héten arról, hogy Raúl Martin Stefan a román válogatott helyett a magyar válogatottat választotta.

„A magyarok újabb csapást mérnek a román futballra! Játékosunkat behívták a magyar U20-as válogatottba és a szomszédos ország színeiben játszik majd”

– fakadt ki a román lap Raúl Martín Stefan kapcsán, mondván itt „egy újabb játékos, aki az országon kívül született, román szülőktől, de hátat fordít Romániának, és egy másik országot választ helyette”.

A Kisvárda játékosa Madridban született, magyar édesanyától, illetve román édesapától származik.

A fiatal bekk hármas állampolgársággal rendelkezik – román, spanyol és magyar – és a lap szerint a Román Labdarúgó-szövetség is megpróbálta a saját utánpótláscsapataikhoz csábítani, végül a magyarok mellett döntött. A románok azt is megjegyzik, hogy a Kisvárda hivatalos honlapján „nem is említik” a futballista román származását.

Raúl Martín Stefan 2004. január 1-jén, Madridban látta meg a napvilágot, gyermekként ott is kezdett futballozni a CDE Santa Barbara színeiben, majd öt és fél év eltelte után csatlakozott a szintén a spanyol fővárosban található Getafe csapatához, amelynek U19-es korosztályáig jutott, de a felnőttek között is edzhetett. 2022 decemberében igazolt az NB I-be és már akkor szó volt arról, hogy intézik a védő honosítását.

A játékos ebben az idényben 11 NB I-es találkozón és Magyar Kupa-meccsen szerepelt a kisvárdaiaknál, ezeken 1 gólpassz fűződik a nevéhez.

Stefan végig a pályán volt az Izland elleni barátságos mérkőzésen, így tevékeny részerese volt a szerda esti magyar sikernek.

U20-as felkészülési mérkőzés

Magyarország-Izland 2–0 (1-0)

Magyarország: Simon Barnabás – Raul Martin Stefan, Dragóner Áron, Markgráf Ákos, Farkas Bendegúz (Bodnár Gergő, 90.) – Tóth Alex (Vingler László, 65.), Tóth Rajmund (Pető Milán, 90.) – Molnár Ádin (Helmich Pál, 81.), Dénes Csanád Vilmos (Klausz Milán, 81.), Krajcsovics Ábel (Babos Bence, 65.), Dénes Adrián (Kovács Patrik, 90.)