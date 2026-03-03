A találkozó papíron a hazaiak felé billenti a mérleg nyelvét. A Győr vezeti az NB I-et hárompontos előnnyel a Ferencvárosi TC előtt, így remek formában várja a másodosztályú KTE elleni kupameccset és ebben a sorozatban is esélyesként lép pályára. A tét azonban jelentős: a győztes egy lépéssel közelebb kerül a döntőhöz, és a kupagyőzelem lehetőségéhez.



Az összecsapást ugyanakkor beárnyékolja egy szurkolói konfliktus. Az Ultra Arrabona Facebook-oldalon közzétett közleménye szerint, a szervezett szurkolói csoportok nem vesznek részt a mérkőzésen, és elmarad a megszokott, koordinált buzdítás is.

A döntés hátterében a Magyar Labdarúgó Szövetség által korábban kiszabott zárt szektoros büntetés áll. A Fegyelmi Bizottság döntése értelmében fizetnie kell a győri klubnak a Videoton FC Fehérvár elleni mérkőzéssel kapcsolatban „szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai, pirotechnika használata miatt”, és a kupasorozat következő fordulójára szektorbezárással is büntették az ETO FC-t.



Ennek értelmében az ultrák által használt Q szektor zárva lesz a kupameccsen. Az oda szóló bérletek erre az alkalomra más szektorokba nem érvényesek, így a drukkereknek külön jegyet kellene váltaniuk, ha a helyszínen szeretnék támogatni a csapatot. A szurkolói csoportok álláspontja szerint a klub ebben a helyzetben nem állt ki mellettük kellő határozottsággal, ezért a távolmaradás mellett döntöttek.



Hangsúlyozták ugyanakkor: lépésük nem a csapat ellen irányul. A játékosok mögött továbbra is teljes mellszélességgel kiállnak, és a jövőben is mindent megtesznek a zöld-fehér sikerekért. Üzenetük elsősorban a klubvezetés felé szól.



A pályán tehát negyeddöntő vár a Győrre és a Kecskemétre, a lelátón viszont biztosan más hangulat fogadja majd a csapatokat, mint amit az ETO Stadion közönsége az elmúlt időszakban megszokhatott.









