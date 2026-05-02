Simán nyert, és egy lépésre került a bajnoki címtől az ETO FC

Az első játékrész első félórája nem hozott nagy helyzetet, a győriek nem tudtak kellőképpen felpörögni a találkozó elejére, a 33. percben azonban átszakadt a gát: Bánáti beadásából Schön fejelt gólt, 1-0. Ez megroppantotta a vendégeket, a félidő utolsó percében Schön megpattanó beadására Benbouali csapott le, és fejelt az üres kapuba, 2-0.

A második félidő elején pedig eldöntötte a meccset a hazai gárda, egy diósgyőri eladott labda után Benbouali szolgálta ki Schön Szabolcsot, aki higgadtan értékesítette a ziccert, és megduplázta góljai számát, 3-0. Nem hagytak alább a győri támadások, szűk egy óra után Schön lekészítését lőtte csúnyán fölé nagy helyzetben Bumba, a 66. percben azonban nem már nem úszta meg a DVTK, Stefulj megpattanó lövése vágódott a hálóba, 4-0. Ugyan a labda többet volt ezután a vendégeknél, a győrieknek volt kisebb lehetőségük, az eredmény azonban már nem változott, nyertek a hazaiak.

Győzelmével az ETO FC négy pontra növelte előnyét a tabellán a Ferencvárossal szemben, és ha a fővárosiak vereséget szenvednek az Újpest elleni derbin, bajnokok lesznek, minden más esetben az utolsó fordulóra marad a döntés.

