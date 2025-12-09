Érzelmi hullámvasút a PSG számára: Egyik klasszisát elvesztette a címvédő, egy másik viszont visszatér

A címvédő Paris Saint-Germain ugyancsak szerdán lép pályára az Athletic Bilbao vendégeként. Luis Enrique vezetőedző dolgát nehezíti, hogy két kulcsjátékosára sem számíthat, ugyanis az aranylabdás Ousmane Dembélé betegség miatt hagyja ki az összecsapást, míg a kapus Lucas Chevalier nem épült még fel a bokasérüléséből.

Annak azért örülhet a szakember, hogy a párizsiak csodagyereke, Desire Doué hét kihagyott mérkőzést követően visszatérhet. A baszk együttes csupán két meccsen tudott győzni a legutóbbi tíz európai kupatalálkozójából francia ellenféllel szemben, hazai mérlege ettől függetlenül imponáló a kontinentális sorozatok főtáblás szereplései szempontjából, 16 találkozóból 13 győzelem, egy döntetlen és két vereség a mutatója.

Az utóbbi időben formába lendült PSG viszont még így is a szerdai összecsapás esélyese, a mostani kiírásban idegenben a Barcelonát és a Bayer Leverkusent is verte, így második helyen áll a tabellán.

