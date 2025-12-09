Erre a bejelentésre vártak a Ferencváros szurkolói - újabb fejlemény a salzburgi vonatúttal kapcsolatban

Mint ismert, október 23-án érthetetlen okokból előbb megállították, majd többórás várakoztatás és átvizsgálás után nem engedték belépni Ausztriába a ferencvárosi szurkolók különvonatát, amely azokat szállította, akik kiutaztak volna a Salzburg elleni Európa-liga-találkozóra.

Az esetet nagy felháborodás követte, ráadásul így jelentősen kevesebb vendégszurkoló bíztathatta az FTC-t, amely azonban revansot vett a pályán, és 3-1-re győzött. A minap újabb fejlemény történt az ügyben, hiszen az Üllői úti klub hivatalos szurkolói csoportja, a Green Monsters jó hírekkel szolgált a közösségi médiában.

Bejegyzésükben arról írnak, hogy a MÁV segítőkészségének köszönhetően a vonatjegyet megváltó szurkolók visszakapják az ausztriai, meg nem tett szakasz árát. Emellett azokat az osztrák sajtóhíreket is cáfolták, amelyek szerint a vonat azért nem ment tovább, mert a drukkerek megrongálták volna azt.

Alább teljes egészében közöljük az FTC-ultrák közleményét.

Szurkolótársaink!

A sajnálatos, sikertelen salzburgi vonatos túra kapcsán jó hírrel jelentkezünk.

A MÁV-val történt egyeztetések után, a magyar vasúttársaság korrekt hozzáállásának köszönhetően az utazás osztrák szakaszára eső díját minden szurkolótársunk visszakapja.

A híresztelésekkel ellentétben a vonaton nem keletkezett kár, így nem volt akadálya annak, hogy a nem teljesült szakasz árát visszakapjuk.

Minden velünk utazót külön értesítünk a visszatérítés módjáról. Köszönjük a türelmeteket és a hozzáállásotokat!

Hajrá Fradi!

