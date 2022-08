Erősíti a középpályáját a Juventus

Szóban már mindenben megegyezett a PSG és Parades is Juventusszal, a játékos egyelőre csak csak kölcsönben érkezik a torinói együtteshez, azonban vásárlási opciót is tartalmaz üzlet. Fabrizio Romano értesülései szerint 15 millió eurót fizet a Juventus, ami bónuszokkal összesen 20 millióig is felmehet. Amennyiben a mai napon átmegy az orvosi vizsgálatokon a játékos, hamarosan a zebrák mezében láthattjuk a pályán.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.