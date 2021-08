Erling Haaland (szinte) biztosan a Dortmund játékosa marad

Egyre gyanúsabb, hogy a német klub ezen a nyáron még meg tudja tartani a legértékesebb játékosát.

A norvég zseni legkitartóbb és leggazdagabb kérője az angol Chelsea volt, amely azonban megszerezte az Intertől Romelu Lukakut, így aztán nincs szüksége újabb támadóra. Ráadásul Haalandért korábban 175 millió eurót ajánlott fel a londoni klub, ám az kevés volt a németeknek, ezzel szemben a belga óriás jóval olcsóbban kerülhet Thomas Tuchel csapatához. Az más kérdés, hogy ez mit jelent majd például Timo Wernernek, de könnyen lehet, hogy a német csatárt elengedi a BL-címvédő.

Vagyis a Chelsea egyelőre kiszáll a Haalandért folytatott versenyből.

A Manchester City angol rekordot jelentő összegért vette meg az Aston Villától és azután, hogy 170 millió eurót kifizetett a klub a játékosért és közben közel állnak a megegyezéshez Harry Kane-nel is, kevéssé valószínű, hogy még Haalandot is megtámadnák. A kékeknek tele van ugyan a kasszájuk, de kizárt, hogy 175 millió eurónál többet fizessenek valakiért, különösen a felsorolt kiadások fényében.

A Manchester United eddig is csak amolyan félkomoly kérő volt. A vörösök menedzsere Ole Gunnar Solskjaer, még a norvég Moldénél volt Haaland edzője, sőt nála mutatkozott be a támadó a felnőttek között. Ugyanakkor a MU már megvette Jadon Sanchót – Haaland eddigi csapattársát –, ám ezzel lényegében ki is merítették az átigazolási keretet.

A Real Madridnál egyelőre nehéz megállapítani, hogy merre van az előre. Florentino Pérez elnök hol hangzatosakat nyilatkozik, hol a teljes csődről beszél. Korábban szó volt arról, hogy ismét szerződtetik Cristiano Ronaldo-t, de abból sem lesz semmi. Haaland kivásárlási árát a Real vélhetően nem tudja előteremteni. A Barcelonánál egyelőre annak is örülnek, ha két mély levegőt tudnak venni egymás után, nemhogy a világ egyik legdrágább játékosáért fizetnének.

Vagyis Haaland Dortmundban marad, ellenben jövő nyáron szinte biztosan elkel. Akkor lép ugyanis életbe a szerződésének azon záradéka, amely szerint 105 millió euróért bárki viheti.

