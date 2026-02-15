A Manchester City háza táján a győzelmi kényszer mellett az egészségügyi jelentések kerültek a fókuszba a hétvégén. A Salford City elleni 2–0-s FA-kupa-siker után a figyelem a csapat norvég szupersztárjára, Erling Haalandra irányult, aki a hétközi, Fulham elleni bajnokin kényszerült idő előtt az öltözőbe.

„Nincs 100 százalékos állapotban” – Guardiola őszinte vallomása

A Fulham elleni 3–0-s győzelem során Haaland góllal vette ki a részét a sikerből, ám a félidőben váratlanul lecserélték. Guardiola a szombati kupameccs előtt és után is megerősítette: a döntés nem pusztán pihentetés volt.

„Erling nincs 100 százalékos állapotban” – nyilatkozta a katalán mester. „Az orvosok szerint nem súlyos a probléma, de már a Fulham ellen is fájdalmai voltak, ezért nem jött ki a második félidőre. Napról napra figyeljük a fejlődését.”

Baljós jelek az edzőközpontból

Ami igazán aggasztja a City-szurkolókat, az a pénteki edzésről készült képriport. Miközben a sérülésből visszatérő John Stones és Rodri már a társaikkal készültek, Haalandot sehol sem látták a gyepen. Ez arra enged következtetni, hogy a „szörnyeteg” becenevű csatár egyelőre különmunkát végez, vagy kezelésekre jár.

Bár a Salford ellen nem volt szükség a góljaira, a jövő heti, Newcastle United elleni Premier League-összecsapás már egészen más kávéház. A City jelenleg 4 pontos hátrányban követi az élen álló Arsenalt (bár az Ágyúsok egy meccsel többet játszottak), így minden pontvesztés végzetes lehet.

Az Arsenal és a lélektani előny

Londonban minden bizonnyal árgus szemekkel figyelik a híreket. Haaland kiesése – még ha csak rövid távú is – hatalmas esélyt kínálna Mikel Arteta csapatának. A norvég támadó vezeti a góllövőlistát, és ő az a játékos, aki a City legszorosabb meccsein is képes a különbséget jelenteni. Ha Guardiola kénytelen lesz őt nélkülözni a Newcastle ellen, az Arsenal lélektani előnye is tovább nőhet.

