Erling Haaland a Real Madrid ellen döntheti meg Ronaldo megdönthetetlennek hitt rekordját

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A címvédő Real Madrid és a Manchester City elődöntős páharcának egyik kulcsszereplője Erling Haaland, az angol bajnokcsapat támadója lehet, aki a Bajnokok Ligájában is megdönthet egy újabb rekordot.

A norvég csatár már 12 gólt szerzett a jelenlegi kiírásban, öt találatra lenne szüksége ahhoz, hogy beállítsa a portugál Cristiano Ronaldo 2013/14-es BL-rekordját. Ez egyáltalán nem lenne váratlan teljesítmény Haalandtól, aki még a Salzburg színeiben mesterhármassal mutatkozott be az elitsorozatban, amelyben azóta már ötgólos meccse is volt.

Amennyiben Haaland teljesítené ezt a feladatot, akkor egy másik rekordot is átírna, ugyanis a BL történetében Kylian Mbappé, a Paris Saint-Germain francia világbajnoka lépte át a leggyorsabban a 40 gólos határt. A legutóbbi vb-döntőben mesterhármast szerzett csatár 23 évesen és 317 naposan érte el ezt mérföldkövet, míg a norvég támadó 27 BL-fellépésén már 35-ször köszönt be és még nem töltötte be a 23. életévét.

A Borussia Dortmundtól tavaly nyáron szerződtetett Haaland első Premier League-ben töltött szezonjában már történelmet írt, ugyanis múlt szerdán szezonbeli 35. bajnoki találatát jegyezte, amivel Alan Shearer és Andy Cole csúcsát adta át a múltnak. A Real Madrid és a Manchester City párharcának első felvonását kedden 21.00-től rendezik Madridban.

Forrás: MTI

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Real Madrid-Manchester City BL-elődöntőben a hazai győzelem 3.10, a döntetlen 3.70, a vendég siker 2.30-szoros szorzóval fogadható.(x)