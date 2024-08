Érkező(k) még mindig sehol, mégis újabb játékos távozik a Liverpooltól

Sajtóhírek szerint megszületett a megegyezés.

Liverpool védője, Sepp van den Berg állítólag távozik az Anfieldről egy 20 millió fontos (26 millió dolláros) üzlet keretében.

Van den Berg teljesítménye a Liverpool előszezonjában sokak figyelmét felkeltette, ami növelte a jövőjével kapcsolatos spekulációkat. A Liverpool korábban elutasította a Mainz és a Wolfsburg ajánlatait. Különösen Mainz szerette volna visszaszerezni hollandot, miután a 2023-24-es szezonban sikeres kölcsönjátéka során Van den Berg kulcsszerepet játszott a védelmükben. Most a The Athletic szerint egy 20 millió fontos megállapodás született Van den Berg távozásáról, bár a klub nevét, amely megegyezett a Liverpoollal, még nem hozták nyilvánosságra.

A német klubok mellett Brentford is érdeklődik Van den Berg iránt, Burnley és Sheffield United mellett. A Brentford már egy ideje figyeli Van den Berget. A klub már korábban is kialakított egy jó munkakapcsolatot a Liverpoollal, miután sikeresen megállapodtak Fabio Carvalho átigazolásáról a nyár folyamán.



Hogy azért jó hírrel is szolgáljunk a Liverpool-szurkolók számára, Fabrizio Romano kedden arról számolt be, hogy Giorgi Mamardashvili ügyében már nagyon közel a megegyezés, a georgiai kapus 2025-ben csatlakozna a kerethez, egy évet még marad(na) Valenciában.