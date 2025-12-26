Érkezik a Boxing Day, de kicsit eltérően a megszokottól

A Tippmixpro ráadásul extra ajándékkal kedveskedik nekünk az ünnepi időszakra, hiszen egyedi Boxing Day promócióval fogadhatunk a 18. forduló mérkőzéseire. Bónusz részleteiről IDE KATTINTVA tájékozódhattok.

Miért lesz eltérő a 2025-ös Boxing Day meccskínálata?

A 2025-os Boxing Day mérkőzéseinek felosztását elsősorban a naptári elhelyezkedés, a televíziós közvetítési jogok és az ehhez köthető kötelességek határozzák meg. Mivel december 26-a a szezon menetrendjében nem klasszikus „teljes fordulós” napra esik, a Premier League több mérkőzést átcsoportosított az ezt követő napokra, többek között a televíziós kötelességeik miatt is.

Ennek eredményeként idén csak a Manchester United-Newcastle került a szigorúan vett december 26-i Boxing Day-re. A forduló maradék 9 mérkőzését december 27-én (szombaton) és 28-án (vasárnap) rendezik meg. A jövőben viszont a liga célja, hogy megőrizze a Boxing Day hagyományát és mivel 2026-ban pont szombati napra esik majd, így valószínűsíthető, hogy újfent nagy mérkőzés dömpinget láthatunk majd.

Nem maradunk Boxing Day mérkőzés nélkül

Bár ahogy említettük a klasszikus kínálattól eltérve, csak egy mérkőzést kapunk majd december 26-án, de az egy igazán kemény összecsapásnak ígérkezik. A Szarkák látogatnak az “Az álmok színházába”. A Vörös Ördögöknek van miért visszavágnia, hiszen az előző 6 találkozásuk alkalmával 5 alkalommal a Newcaste került ki győztesen a párharcból. Legutóbb 2024 májusában sikerült 3-2-es győzelmet ünnepelniük ebben a párosításban a manchesterieknek.



Ami mindenképpen jó hír a sportfogadást kedvelőknek, hogy a Tippmixprón széles fogadási kínálatból tudunk válogatni a mákos és diós bejgli mellett ülve. Érdekesség, hogy a legutóbbi 5 egymás elleni mérkőzésük 3,2-es gól, és 3,8-as büntetőlap átlagot produkált.

Meccsdömpinggel sem marad adós az ünnepi időszak

A tradicionális Boxing Day időponton kívül viszont szépen lepörög majd az egész 18. Premier League forduló. Kilenc mérkőzést rendeznek még, ebből szombaton hetet, vasárnap pedig kettőt. Bár igazán nagy klasszikusokat és rangadókat nem hoz majd ez a kör, de így is lesznek érdekes mérkőzések, melyekből párat most kiemelünk.





Liverpool-Wolverhampton

Az élbolyra kapaszkodó Liverpool a sereghajtót fogadja majd vendégül. Mondanunk sem kell, hogy ez kötelező győzelem a Vörösök számára. Kérdés, hogy az ekkora esélyesség terhe mellett valóban lesimázza-e a Wolves csapatát Arne Slot együttese.





Chelsea-Aston Villa

Kitűnő őszt futott a vendég Aston Villa, akárcsak a Chelsea. Így mondhatni két hasonló teljesítményű és tudású csapat találkozik. A londoni kékek viszont hazai pályán mindig esélyesnek számítanak. A legutóbbi 3 bajnoki találkozásuk viszont teljesen kiegyenlített, az 1 Chelsea győzelem, 1 döntetlen és 1 Aston Villa-siker. Legutóbb 2025 februárjában találkoztak, akkor a Villa 2-1-es győzelmet aratott a Villa Park-ban.





Brentford-Bournemouth

Két hasonló teljesítményű csapat a pontszámok tekintetében az idei Premier League- szezonban. Az egymás elleni mérkőzéseket viszont az utóbbi időben a Brentford uralta, hiszen a legutóbbi 4 összecsapásukat egyaránt megnyerte. Igaz nem nagy különbséggel, a 4-ből 3 alkalommal 1 gólos különbség döntött. A legutóbbi 5 mérkőzésük pedig 3,4-es gól átlagot hozott. A Tippmixprón is egy fokkal esélyesebbnek számít a vendéglátó, de nem lenne nagy meglepetés egy döntetlen sem. Ez tényleg egy kiegyenlített mérkőzés lehet.





Arsenal-Brighton

Az Arsenal eddig nagyon jó szezont fut mind a Premier League-ben, mind a Bajnokok Ligájában. A Brighton ezzel szemben egy erős közép csapatként teljesít. Ebből adódóan egyértelműnek tűnhet az Ágyúsok sikere. Bár a Tippmixpro szorzói is papírforma hazai sikert vetítenek elő, ne feledjük, hogy a legutóbbi két bajnoki összecsapásuk egyaránt 1-1-es végeredménnyel ért véget. Legutóbb 2024 tavaszán nyert az Arsenal bajnokin a Brighton ellen, ezekből kiindulva talán lehet esély egy meglepetésre.





Azt kijelenthetjük, hogy unatkozni a Boxing Day-en és a teljes 18. fordulóban biztosan nem fogunk. Ugyan nem rangadókkal, de rengeteg kiegyenlített meccsel, és akár meglepetéseket is tartogató összecsapással vár minket a két ünnep közötti időszak a PL-ben.

