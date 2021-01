Eriksen visszatérhet a Spursbe

Az dán középpályása szinte biztosan távozik januárban, már csak az a kérdés, hova igazol. A legutóbbi hírek szerint úgy tűnik, visszatérhet régi klubjához.

A tuttomercatoweb értesülései szerint a szeretné visszaigazolni Christian Eriksent az Intertől. A dán válogatott egy évvel ezelőtt hagyta ott a londoniakat a Nerazzurri kedvéért, ám Antonio Conte csapatába nem sikerült beilleszkednie, az idei szezonban már csak elvétve kapott lehetőséget.

Az Inter sportigazgatója, Beppe Marotta már hetekkel ezelőtt elmondta, hogy Eriksen távozni fog, mert nem illik a stílusa Conte rendszerébe.

Az olasz lap most arról ír, hogy az Inter még a tavalyi átigazolás során, a játékos ügynökének beígért 7 millió euróból is csupán 1 milliót fizetett ki, amelyből könnyedén pereskedés is lehet.

