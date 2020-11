Eriksen: nem erről álmodtam, amikor az Interhez jöttem

Christian Eriksen jelenleg épp a dán válogatottal készül az Izlandiak, valamint a belgák elleni mérkőzésekre, ám közben a helyi TV2-nek arról panaszkodott, hogy klubjában nem minden úgy alakult, ahogyan az korábban.

A középpályás ezév januárjában igazolt az Internazionale csapatához a Tottenham Hotspurs-től, mindösssze 20 millió euróért, hiszen a szerződése -melyet nem szeretett volna meghosszabbítani- nyáron lejárt volna, így bőven valós piaci értéke alatt kelt el. Eriksen nagy tervekkel érkezett meg Milánóba, ahol az újra nagy álmokat szövögető és a középpályássort egy igazi karmesterrel megerősíteni kívánó tökéletes célállomásnak tűnt számára.

Ám hamar kiderült, Conte 3-5-2-es hadrendjébe nehezen illeszhető be egy Eriksen-féle kreatív középpályás és szépen lassan a kispadon találta magát a dán.

"Nem erről álmodoztam, amikor ideigazoltam. Minden játékos játszani szeretne, a lehető legtöbbet, de végül az edző dönt arról, hogy ki lép pályára. Nagyon furcsa szituáció ez számomra, a szurkolók szeretnék,hogy többet legyek a pályán, de az edzőnek más elképzeleséei vannak és ezt tiszteletben kell tartanom" - mondta csalódottan a középpályás.

