Eriksen elégedetlen: Nem akarok az egész szezonban padozni

Christian Eriksen januári átigazolását nagy sikerként ünnepelték az szurkolói, a 28 éves dán középpályás azonban egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

"Nagy elvárást támasztottak felém. Az emberek azt hitték, hogy minden meccsen döntő tényező leszek, ezért más szemmel tekintettek rám."

Eriksen már az előző idény második felében is többször állt be a padról, mint volt ott a kezdőcsapatban, az idei szezon három meccsén is csak 63 percet töltött a pályán - a legutóbbi, Lazio elleni 1-1-re végződő rangadón például egyetlen percet sem kapott.

A Tottenham csapatától 27 millió euró fejében Milánóba költöző játékos az Independentnek nyilatkozva fejtette ki a véleményét a kialakult helyzetről.

"Nem akarok az egész szezonban a padon ücsörögni, remélem, hogy nem ez a klub vagy az edző szándéka. Ez egy nagyon feszes, sok mérkőzéssel tarkított szezon lesz, több játékra számítok. Megnövekedett tapasztalattal az ember nem lesz feltétlenül türelmesebb. Az érkezésemkor jó rajtot vettem, de most egy új szituációt élek át."

Eriksen az Inter következő, AC elleni városi rangadóján jó eséllyel ott lehet csapata kezdőjében.Gagliardini, Nainggolan, illetve az eltiltott Sensi sem léphet pályára, Vidal pedig csak csütörtökön tér vissza a chilei válogatottból. Remek lehetőség lehetne ez a dán játékos számára, hogy a játéktéren is megmutassa az igazi tudását Conténak.