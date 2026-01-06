Na erre ki számított? Korábbi klubjánál jelentették be Erik ten Hag érkezését

A korábbi Manchester United-edző, Erik ten Hag visszatér nevelőklubjához, az FC Twentehez, ahol a jövőben a sportigazgatói posztot tölti be. Ten Hag szeptember óta nem dolgozott csapatnál, miután csupán három mérkőzést követően menesztették a Bayer Leverkusen vezetőedzői székéből.

Ten Hagot a Leverkusen a 2025–26-os szezon első három mérkőzése után váltotta le, de távozása után rövidesen más edzői állásokkal is kapcsolatba hozták. A Premier League-ben küszködő Wolverhampton Vitor Pereira utódjaként szerette volna a holland megszerezni a rossz szezonkezdetet követően, míg az Ajaxnál is felmerült a visszatérés lehetősége, amelyet azonban ten Hag végül visszautasított.

Kedden az FC Twente bejelentette, hogy ten Hag februártól ismét a klubnál kezd dolgozni, a sportigazgatói posztot pedig hivatalosan a 2026–27-es szezon kezdetétől veszi át.

„Csodálatos és különleges érzés visszatérni az FC Twentehez, hiszen már gyerekként, a Het Diekman stadionban szurkoltam. Itt kezdődött a labdarúgó- és edzői pályafutásom - nyilatkozta az új sportigazgató. A fiatalok képzésében, csapatépítésben és az elitsport kultúrájában szerzett tapasztalatommal szeretném az FC Twente technikai alapjait erősíteni a Felügyelőbizottság, a vezetés és a stáb együttműködésével, hogy a klub fenntartható módon valósíthassa meg potenciálját, mint a régió zászlóshajója.”