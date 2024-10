Erik ten Hag a szerencsére és a VAR-ra fogta az újabb vereséget

A Manchester United újabb vereségére is volt magyarázata Erik ten Hag vezetőedzőnek, aki ezúttal sem csapatát okolta.

A Premier League kilencedik fordulójában is pont nélkül maradt az egyre nagyobb gödörben lévő MU. Ezúttal a West Ham Unitedtől szenvedtek 2-1-es vereséget, Jarrod Bowen ráadásban értékesített büntetőjének köszönhetően.

A tizenegyest hosszas videózás után ítélte csak meg David Coote játékvezető, amit természetesen Erik ten Hag sem hagyott szó nélkül a mérkőzést követő sajtótájékoztatón.

„Az idény előtt elmagyarázták a VAR eljárását, és azt mondták, hogy csak akkor lépnek, ha egyértelmű és nyilvánvaló eset történt. A West Ham esetében ez nem így volt... Bruno piros lapjánál is közbe kellett volna avatkozniuk – az is, és ez is rossz döntés volt. Nem egy konkrét személyt, hanem a folyamatot kritizálom. Természetesen vannak emberek, akik irányítják a folyamatot, és ez nagy hatással volt az eredményre. Nagyon sok lehetőséget teremtettünk, jól futballoztunk, különösen az első félidőben. Ilyen domináns játékot szeretnék mindig látni a csapatomtól. Hat-hét 100 százalékos lehetőségünk volt, amiből gólt kellett volna szereznünk.”

A VAR-rendszer mellett a szerencsét, illetve annak hiányát is okolta a holland tréner.

„A szerencse nem az én, a mi oldalunkon áll. Az előző idényben sem volt ez másképp, de megfordítottuk. Eltökéltük, hogy ez most is így lesz. Meg fog fordulni, ha továbbra is így játszunk.”

Az MU a tegnapi vereségének köszönhetően a tabella 14. helyére csúszott vissza. A következő fordulóban a Chelsea-t fogadják hazai pályán a Vörös Ördögök.