Éremért mennek a magyar focisták a világbajnokságra!

Két évvel ezelőtt sokan kapták fel a fejüket arra, hogy magyar futballisták jutottak be a legjobb nyolc közé a világbajnokságon. A hír persze úgy volt pontos, hogy a socca válogatott került be a negyeddöntőbe a görögországi viadalon, de ettől még nagy volt az öröm és persze a siker. A csapat most az újabb világversenyre készül, hiszen áprilisban Mexikóban lesz a vébé, amelyen már sokan figyelnek a magyar együttesre is. Csuhai Tiborral a Socca Hungary ügyvezetőjével a sportág bemutatásával indítottuk a beszélgetést.

A nemzetközi szövetség tagjai vagyunk és így szervezünk itthon olyan tornákat, amelyeken öt, hat, vagy hét mezőnyjátékos és egy kapus alkot egy csapatot. A nemzetközi szabályok szerint játszunk, vagyis ebben a sportágban nincs bedobás, csak lábbal lehet játékbahozni a labdát, a kapu is nagy, hiszen négyszer két méteres és a pálya is nagyobb, mint a futsalban megismert. Fontos, hogy ha egy világversenyen a kieséses szakaszban döntetlenre végzőik a meccs, akkor nem büntetőket rúgnak a játékosok, hanem félpályáról kell kapura vezetni a labdát és így kell betalálni. A meccseket két bíró vezeti, van egy időmérő, a sárga lap eredménye két perc kiállítás, a piros lapnál pedig végleg le kell mennie a játékosnak. Ha már a játékvezetőknél tartunk, akkor érdemes megjegyezni, hogy a nemzetközi szövetségben a bírók főnöke Mark Clattenburg, egykori FIFA-játékvezető, aki nemcsak a neve miatt került be a sportágba, nagyon sokat dolgozik.

Mióta működik a magyar szövetség?

Négy éve kezdtük el az építkezés. Akkor csatlakoztunk a ISF-hez és az első dolgunk a feltételek kialakítása volt. Össze kellett hozni egy válogatottat, kellett egy szövetségi kapitány és egy bajnoki rendszer. Ma már tizenegy megyében vagyunk jelen – akad olyan, amelyben nem is egy hanem több bajnokságot szervezünk. Van egy BL-selejtező sorozatunk, amelynek a budapesti döntőjébe minden megyéből a két legjobb kerülhet be és a fővárosi finálé első két helyezettje vehet részt a Bajnokok Ligájában.

Az egykori nagypályás profi játékosok, hogy állnak a soccával?

Elég népszerű a visszavonult futballisták között. A 2019-es vébén ott volt az angoloknál Michael Owen, a görögöknél Konsztandínosz Kacuránisz, vagy éppen a franciáknál Djibril Cissé. Itthon láttuk már a pályán Juhász Rolandot és Torghelle Sándort is, de Dombi Tibor is nagy barátja a sportágnak, saját csapata is van, amelyben többek között a volt debreceni játékostársa Komlósi Ádám is szerepel. A futballisták között valahogy mindig népszerűbb volt a socca, mint a futsal. Talán azért, mert a miénk nem teremsport. Mi a szabadban játszunk, igaz műfüves pályán, ráadásul az új borítás már granulátum nélküli, jobban hasonlít az igazi fűhöz. A mexikói vébé is ilyen pályán lesz és mi is be akarunk szerezni egy ilyen borítást.

Az előző világbajnokságon bejutott a csapat a nyolc közé. Mi volt a bravúr titka?

Az egy egészen elképesztő helyzet volt, hiszen felkészülni is alig volt időnk. A csapat is be volt rezelve rendesen. A sorsoláson megkaptuk a címvédő németeket, az Európa-bajnok románokat, a vébé negyedik szlovénokat és pakisztánt. A nemzetközi szövetség elnöke fel is hívott az esemény után és sajnálkozott, hogy újoncként ilyen csoportba kerültünk. Aztán az első meccsen 4–2-re legyőztük a németeket. Nem ismertünk senkit és rólunk sem tudott senki semmit, talán ez utóbbi volt a legnagyobb előnyünk.

Ha jól tudom az azért gyorsan kiderült, hogy különleges csapat a magyar.

Igen, már az első meccs előtt. Mentem, hogy regisztráljam a játékosokat, de a szervezők szóltak, hogy álljak odébb, mert jönnek a németek. Felsorakoztak a tévéstábok, megjött a busz, szálltak le a játékosok, készültek az interjúk. Aztán egyszer a helyiek megkérdezték, hogy a magyar válogatott mikor érkezik. Felhívtam Schrancz Balázs szövetségi kapitányt, aki jelezte, hogy mindjárt jön a csapat. És hirtelen megjelent a teljes elektromos rollerekkel. Mondták is a szervezők, hogy ilyen belépőt még nem láttak senkitől. Jót nevettek én meg mondtam nekik, hogy mi ilyen zöldek vagyunk.

Az első sikert követte a második.

Igen és talán a románok elleni 4–3-as diadal volt a legnagyobb győzelmünk. Ezen a meccsen volt minden, sárga lapok, kiállítás – ahogy egy ilyen párharcban lenni szokott. Bevallom a végén már dörzsölte a hátunkat a háló, de mindent megtettek a játékosok a sikerért. Aztán az oroszok ellen a nyolc között sajnos kiestünk, pedig nyolc másodperccel a vége előtt még 1–0 volt a javunkra. Rávezetéssel estünk ki, az ellenfelünk pedig később világbajnok lett.

Ezeket a találkozókat már adta a tévé. Új lendületet kapott itthon a sportág a sikertől?

Igen, mert új ligát is tudtunk indítani és olyan egyesületeket is be tudtunk vonni a bajnokságainkba, amelyek profi körülményeket biztosítanak a játékosoknak. Azóta már utánpótlás-tornákat is szervezünk, amelyeken a Ferencváros, a Vasas és az MTK is részt vett. Nagy klubok is figyelnek már ránk.

Az előző világbajnokság negyeddöntője után jövő áprilisban a cél a négy közé jutás?

Nem szeretek és nem is tudok veszíteni. Tisztában vagyok vele, hogy más lesz ez a torna, mint az előző volt. Már készülnek ránk a riválisok, figyelnek ránk, nehezebb lesz a dolgunk, de éremmel akarok hazatértni.

Nem lehet könnyű az anyagi feltételek biztosítása. Mexikó nem itt van.

A sportág folyamatosan fejlődik és ezzel együtt a nemzetközi szövetség is. A szponzori bevételek egy rész az ISF szétosztja a tagországok között. Emellett olyan könnyítés is jön, hogy Mexikóban már nem kell bérleti díjat fizetni azért a pályáért, amit edzésre használunk, mert ezt biztosítják a szervezők. Nekünk is vannak támogatóink, akik mellettünk állnak. Nem tagadom egyelőre nincs meg a teljes összeg, de megszerezzük és ott leszünk Mexikóban.

Mi vár a csapatra addig?

Október 22-én és 23-án Horvátországban lépünk pályára. A horvátoknak már van socca-stadionjuk, így mindenképpen hasznos lesz. Mi is szeretnénk saját pályát, hogy nemzetközi meccseket tudjunk rendezni. A horvátországi mérkőzéseket a socca youtube-csatornáján élőben követhetik majd a szurkolók. Terveink szerint novemberben a lengyelekkel találkozunk majd, ami jó erőfelmérő lesz, mert ők kétszer is másodikok lettek a világbajnokságon. Aztán decemberben meg jön a világbajnokság sorsolása. Az is izgalmas lesz.

