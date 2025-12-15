Érdekes fordulat: Angol játékossal erősíthet a skót válogatott a világbajnokságra

Egyre komolyabbá válhat Harvey Barnes válogatottváltása a 2026-os világbajnokság előtt. A Newcastle United szélsője hamarosan egyeztethet a skót válogatott szövetségi kapitányával, Steve Clarke-kal, miután Skócia kvalifikálta magát az észak-amerikai világbajnokságra.

A 28 éves támadó Burnleyben született, ám édesanyja révén skót felmenőkkel rendelkezik, így jogosult lenne a skót válogatottban való szereplésre. Barnes eddig mindössze egyetlen alkalommal lépett pályára az angol nemzeti csapatban: 2020-ban, egy Wales elleni barátságos mérkőzésen.

Skócia a legutóbbi világbajnoki selejtezőjén 4–2-re legyőzte Dániát, ezzel bebiztosította helyét a 2026-os vb mezőnyében. A siker után újra felerősödtek azok a találgatások, amelyek szerint Barnes akár skót színekben is folytathatja nemzetközi pályafutását.

A Newcastle játékosa a Sky Sportsnak nyilatkozva óvatosan fogalmazott a témában:

„Nyilván játszottam már az angol válogatottban, és tudom, hogy ennek ellenére még jogosult vagyok váltani. Nehéz egyértelműen bármit mondani. Nem voltak igazán komoly beszélgetések vagy előrelépés ebben az ügyben. Nem is gondolkodtam rajta túl sokat. Mindig volt róla szó, főleg mostanában, de nem igazán volt napirenden. Jó volt látni, hogy kijutottak a világbajnokságra, ráadásul egy őrült meccsen.”

Barnes szavai után Steve Clarke is reagált, és egyértelművé tette, hogy nyitott az egyeztetésre a Newcastle szélsőjével.

„Ez jó időzítés lenne, a megfelelő időzítés” – mondta Clarke az újságíróknak. „A játékosok alapvetően önzőek, arra koncentrálnak, hogy valaki segítsen nekik jobbá válni, de ez nem feltétlenül van hasznára a csapatnak. Ha valaki elkötelezett, akkor biztos vagyok benne, hogy jól érzi majd magát ebben a közegben. Ez egy őszinte, keményen dolgozó csapat.”

A skót szövetségi kapitány hozzátette, hogy a világbajnokságon 26 fős kerettel számolhat, ami némi mozgásteret ad az új játékosok bevonására – de csak a megfelelő hozzáállással.

„Sok név felmerül, sok klubedző és ügynök ajánlja a játékosait. Jónak kell lenniük, elkötelezettnek kell lenniük, és valóban Skóciáért akarniuk játszani. Vannak üres helyek, de nem túl sok. Hálásnak kell lennünk azoknak, akik kijuttattak minket a világbajnokságra. Ez a bizalom hat és fél év alatt épült fel.”

A következő hetekben eldőlhet, hogy Barnes valóban Skóciát választja-e – és hogy a Newcastle szélsője ott lesz-e a skót válogatottal a 2026-os világbajnokságon.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.