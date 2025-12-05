Érdekes döntésre szánta rá magát Luciano Spalletti a Napoli elleni rangadó előtt

A Serie A 14. fordulójának slágermérkőzése egyértelműen a Napoli-Juventus összecsapás lesz. Luciano Spalletti, a Juventus szezon közben kinevezett trénere korábban a Napolit is irányította a 2021-22 és a 2022-23-as szezonban, így pontosan tisztában van azzal, hogy a nápolyi szurkolók milyen vérmérsékletűek.

Éppen ezért az olasz szakvezető úgy határozott, hogy csak a találkozó napján érkeznek majd meg Nápolya, az azt megelőző éjszakát még Torinóban töltik a Zebrák.

A Gazzetta dello Sport szerint csak vasárnap reggel, egy magánrepülőgép szállítja majd z együttes a dél-olaszországi városba, ahol egy hotelben fognak tartózkodni ebédidőben.

Az elmúlt években a Napoli drukkerei a Juventus elleni összecsapások előtt is rendszeresen folyamodtak ahhoz az Európa-szerte bevett szokáshoz, miszerint a szurkolók éjszaka petárdákkal és tűzijátékokkal zajonganak az ellenfél hotelja előtt.

Spalletti ezt szeretné elkerülni, így rendhagyó módon tölti majd a szombat estét az Öreg Hölgy, amely a novemberben kinevezett új vezetőedzőjével egyelőre még veretlen az olasz bajnokságban és a Bajnokok Ligájában.

A Juventus 23 ponttal a hetedik helyen áll, míg az Antonio Conte vezette Napoli ugyanúgy 28 pontot gyűjtött, mint az AC Milan, de az egymás elleni meccsüket a milanóiak nyerték, így ők vezetik a tabellát.

