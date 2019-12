Eppel Márton klubot vált, hogy újra Rossi játékosa lehessen

Az NB I korábbi gólkirálya más helyre igazol.

Eppel Márton 2017-ben a Honvéddal magyar bajnok, míg 16 találattal gólkirály lett, most pedig - Kazahsztánból hazatérve - két hétig ismét a kispestiekkel edzett. Bár szívesen gondol vissza a Marco Rossi-féle honvédos időkre, egyelőre nem áll össze ismét az Eppel, Lanzafame csatárduó, a csatár a DIGI Sport híradójának azért elárulta, hogy ennek mikor jöhet el az ideje.

- Még egy jó pár évig szeretnék külföldön lenni, de ha Lanza bírja fizikálisan, és 3-4, vagy 4-5 év múlva még itt lesz, és jó állapotban lesz, akkor összeállhat – nyilatkozta a Sport24-nek a 28 éves Eppel Márton.

Addig azonban még külföldön futballozna, de nem Kazahsztánban. Pedig a Kajrat Almati színeiben idén - honvédos góltermését megismételve - 16 gólig jutott.

- Maga az élet az nagyon jó volt, nagyon élveztem, nagyon jó edzőközpontunk volt, ezt mindig elmondtam. A foci az annyira nem volt jó, mert a bajnokság színvonala nem volt olyan magas, az -é azért magasabb.

A cél mégsem a magyar első osztály. A kazahsztáni szerződése az év utolsó napján jár le, és akár még utána is visszatérhetne a Kajrathoz, de nem ezt tervezni.

- Nyugat-Európából vannak lehetőségek, meg kell találni azt a csapatot, amely szakmai szempontból is jó, ahol sokat fogok tudni játszani - most ez a legfontosabb. De olyan bajnokságba igazolnék, ahol elöl lévő csapatban tudok lenni. Szóval több szempontot is figyelembe veszek.

Például azt, hogy ismét Marco Rossi játékosa lehessen, csak most már nem a Honvédban, hanem a válogatottban, amelyben több mint egy éve nem lépett pályára.

- Én szurkoltam nagyon a csapatnak, minden meccset láttam, annak ellenére is, hogy négy-öt óra volt az időeltolódás. Azt mondom, nem kell keseregni ezen, hogy az Eb-re nem jutott ki (egyenesen) a válogatott, mert van még egy lehetőség, abszolút hiszek a csapatban – mondta Eppel, hozzáfűzve, hogy a legboldogabb akkor lenne, ha Eppel-gólokkal jutna ki az Eb-re a válogatott.

A nyolcszoros válogatott csatár azt is elképzelte, miről szeretne beszélni, ha egy év múlva ilyenkor újra interjút adna.

- El tudtam egy jó bajnokságba igazolni, fontos tagja voltam a csapatnak, sok gólt rúgtam, bekerültem a válogatottba, és az Eb-n szerepeltem, itthon.

