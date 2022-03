Ennyit keresnek a világ legjobban fizetett edzői

Ha egy klub jó csapatot szeretne építeni, szüksége lesz egy elsőrangú edzőre. Természetesen a kifogástalan szakmai munkának ára van, így a tulajdonosnak mélyen a zsebébe kell nyúlnia, ha egy komoly vezetőedzőt szeretne a csapatához csábítani. A kérdés már csak az, hogy ha egy-egy játékos euró tízmilliókat visz haza, akkor mennyit ér egy felkészült szakember? Szerkesztőségünk neki rugaszkodott, és gorcső alá vette a Premier League-et, hogy feltárja a féltve őrzött titkot.

A 2020/2021-es idényben három vezetőedző emelkedett ki a messze a Premier League-ből: Pep Guardiola, Jürgen Klopp és José Mourinho.

Amikor 2016-ban a Manchester City felvette Guardiolát menedzsernek, a katalán tréner évi kb. 15 millió fontot vihetett haza. A Barcelona és a Bayern München korábbi vezetőedzője 2020-ban további 3 évvel hosszabbította meg szerződését, amiben már egy évi 20 millió fontos fizetés szerepelt, így az 51 éves tréner a liga legjobban fizetett vezetőedzőjévé avanzsált.

Mourinho – Guardiolához hasonlóan – top kategóriás edzőnek számít, hiszen szinte nem volt olyan csapat, ahol a portugál ne nyert volna trófeát – az 59 éves szakember egyedül a Tottenham Hotspur-rel maradt sikertelen, bár elmondása szerint egy fél kupát mégis nyert az észak-londoniakkal, hiszen 2021 tavaszán pont az elvesztett FA-kupa döntő előtt menesztették–. Mourinho, annak ellenére, hogy megosztó személyiség a futball világában, mégis évi 15 milliót keresett a Spursnél, egészen 2021-es kirúgásáig.

Jürgen Klopp portugál kollégájához hasonlóan 15 millió eurót vihetett haza az előző szezonban, amit a BL és PL győzelem után kétségtelenül megérdemelt.

A sportekz.com információi alapján így festett tavaly az angol bajnokság élmezőnye:



Manager Base salary (per year) Club Pep Guardiola £20 million Man City Jurgen Klopp £15 million Liverpool Jose Mourinho £15 million Tottenham Carlo Ancelotti £11 million Everton Marcelo Bielsa £8 million Leeds

Az olyan menedzserek alapfizetése, mint Klopp, Mourinho és Guardiola Paul Pogba vagy Mohamed Salah béréhez hasonlítható. Ha viszont egy lépcsőfokkal feljebb lépünk, és megnézzük Ronaldo, vagy Messi fizetését, akkor azt láthatjuk, hogy top kategóriás edzők jóval kevesebb honoráriumot kapnak kézhez, mint a két világsztár.

Ha megvizsgáljuk a top 5 alatti mesterek kereseteit, akkor több meglepetéssel is szembe találkozhatunk. A Manchester United és az Arsenal igencsak patinás csapatoknak számítanak, nemcsak Angliában, de az egész világon is, de vezetőedzőik mégis alul vannak fizetve. A Daily Mirror információi szerint Ole Gunnar Solskjaer – egészen 2021. novemberi kirúgásáig – évi 7,5 millió fontot vitt haza, még az ágyúsok menedzserének, Mikel Artetának az éves gázsija jelenleg is ”csak” 5 millió font.

Mi a helyzet a kis csapatokkal?

Természetesen ahhoz, hogy a teljes képet láthassuk, meg kellett vizsgálnunk egy alsóházi csapatot is. A mi választásunk a Burnleyre, és edzőjére, Sean Dyche-ra esett. Az egykori belsővédő 2012-ben vette át az együttes irányítását, és a The Times értesülései szerint évi 3,6 millió fontos apanázzsal büszkélkedhet. Érdekesség, hogy Dyche 3,6 milliós fizetése azt jelenti, hogy többet vihet haza, mint a legjobban kereső játékosai.

Dyche bérét nem csak játékosaival, de Gareth Southgate fizetésével is összehasonlítottuk. Az angol szövetségi kapitány számlájára évi 3 millió font érkezik, így tehát – ha nem sokkal is –, de alacsonyabb a keresete, mint az alsóházi Burnley vezetőedzőjének.