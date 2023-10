Ennyi volt: súlyos sérülése után visszavonul a 23-szoros magyar válogatott játékos!

Terjedelmes interjút adott a csakfoci.hu-nak Pátkai Máté, aki azt is elárulta, hogy felhagy a profi labdarúgással.

A 35 esztendős középpályás az elmúlt három évet a Vasasnál töltötte, ám ott nem hosszabbították meg a nyáron lejárt szerződését, így súlyos térdsérülése után nem folytatja a rehabilitációt.

"Halmai Tomival, a válogatott szakemberével végeztem a rehabilitációt, eljutottunk egy 85-90%-os szintig, de akkor, szeptember közepe felé, amikor láttam, hogy nem kapok olyan lehetőséget, felhívtam és megmondtam neki, hogy arra, amire szeretném, tökéletes a lábam, viszont abbahagyom a rehabot, mert nem folytatom a focit" - jelentette be a csakfoci.hu-nak Pátkai, hozzátéve, eddig erről őt senki sem kérdezte, ezért nem mondta el, ő pedig nem érezte magát akkora játékosnak, hogy a közösségi médiában jelentse be a visszavonulását.

"Akik közel állnak hozzám, tudják, mi a helyzet, mindenki más pedig majd most megtudja. Már rendben lennék fizikálisan, de nyáron lejárt a szerződésem a Vasasnál, és úgy érezték, hogy már nem vagyok fontos, nem tudok segíteni. Persze nyilván nem így, sérülten terveztem a lezárást" - mondta a 23-szoros magyar válogatott futballista, akinek így azért fájdalmasra sikerült a búcsú.

"Sok mindenkitől hallottam, hogy ilyen esetben - főleg ha az ember valamit letett már az asztalra, még ha nem is fiatal -, segítik azzal a játékost, hogy vissza tudjon jönni a sérüléséből. A Vasasnál ezt nem érezték fontosnak. Hogy fájt-e? Igen, két dolog miatt. Az egyik, hogy sérülten kellett befejeznem, a másik, hogy látva a csapatot, 35-36 évesen is tudtam volna segíteni. Már márciusban éreztem, hogy nem akarják a folytatást, de ezt csak május végén közölték. Ettől függetlenül szurkolok nekik, nincs bennem tüske, békében váltunk el. Ezt meg kell emészteni, én meg is tettem" - tette hozzá.

Pátkai arról is mesélt a portálnak, hogy Kondás Elemér szerint a játékos meg akarta buktatni a Vasas akkori vezetőedzőjét.

"Már sérült voltam a Vasasnál, amikor felmerült, hogy fúrom az edzőt. Erre azt tudom mondani, hogy ha valaki nem bízik magában, a képességeiben, akkor persze, hogy mást hibáztat. Ott is inkább tudásbeli probléma volt, próbált kapaszkodókat találni, hogy kire hárítsa a felelősséget. Miközben én sérülten is leutaztam vidékre a csapattal, támogattam a társaimat, érdekelt az együttes sorsa. Ő ezt mégis másképp értelmezte" - mondta az MTK-ban, a Győrben és a Fehérvárban is megforduló játékos, aki azt is elárulta, hogy saját vállalkozásaira koncentrál a jövőben.

"Van egy airbnb-s része ezeknek, abban próbálok aktívabb lenni, van szállodaiparral kapcsolatos tevékenység, de abban csak passzívan veszek részt, emellett a saját ingatlanértékesítéssel kapcsolatos ügyek teszik ki most a napjaimat" - zárta.