Ennyi balhés felkészülési meccs még nem volt!

Ezen a nyáron megannyi parázs hangulatú edzőmeccset láthattunk, a főszereplők: Pepe, Roma Mourinho és Simone!

Pepe újfent villant

Július 26-án kezdődött az AS Roma portugáliai edzőtábora, José Mourinho pedig farkasszemet nézett egy felkészülési találkozón egykori klubjával, a Portóval. A 60. perc környékén az előszezonban régen látott balhé tört ki a gyepen, melynek középpontjában természetesen Pepe volt. A veterán hátvéd sajátos stílusa megmaradt: Mhitarjant tarolta le elölről érkezve, teljesen feleslegesen. Az esetből rögtön nagy balhé lett, a két kispad egyszerre ugrott fel, és rohant be a pályára.

3 piros és Mourinho

A Betis–Román, az első 51. perc 2–2-t hozott, ugyanakkor kilenc perccel később egy vitatható góllal ismét a Betis vezetett. A Roma játékosai vitatták is, ugyanis tisztán látszott, Alex Moreno a kezével segítette a gólvonalon túlra a labdát; Lorenzo Pellegrini reklamálása tetszett a legkevésbé a játékvezetőnek, evégett második sárgával mehetett zuhanyozni. No de Mourinhónak se kellett több, aki berohant a pályára, hogy elbeszélgessen a bíróval, nem volt kérdés, itt is villant a piros lap. Mourinho ironikusan tapsolva sétált föl a lelátóra. Mancini ütésért, Rick Karsdorp pedig rátartásért fáradhatott hamarabb az öltözőbe. A Betis nyert 5–2-re, de ez csak mellékes ilyen események mellett.

Simeone kézfogás helyett lökött

A Feyenoord az Atlético Madridot fogadta, ám ez a 90. perc is érdekesen sült el. Nem sokkal a félidő előtt Yannick Carrasco akadt bele Tyler Malaciába, akibe a földön fekve belerúgott – mindezt közvetlen a hazai szurkolók előtt. Orkun Kökcü érkezett oda elsőként, őt a belga középpályás megkarmolta; Simeone is ott termett, Carrascót pedig kiállították. Végül a Feyenoord Noufal Bannis góljával diadalmaskodott, a szurkolók és a játékosok olyan ünneplést csaptak, mintha megnyerték volna az Eredivise-t. Arne Slot, a hollandok mestere Simeonéval szeretett volna kezet fogni a végső sípszó után, amire az argentin visszalökött. Méltó zárása volt az ütközetnek.

