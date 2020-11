Ennek a két legendának a mezéről maradt le Dybala

Paolo Dybala, a játékosa gyűjti a mezeket - az argentin elárulta, hogy milyen két ritkaságot szerzett be majdnem, amelyekről lemaradt végül.

"Van vagy száz mezem. Párat a meccs végén cseréltem, vannak olyanok, amelyeket más válogatottban játszó csapattársaimtól kaptam ajándékba. Néha pedig veszek is egy pár mezt."

Dybala a kivételes darabokért hajlandó pénzt is kiadni, de nem mindig jár sikerrel:

"Egyszer közel álltam ahhoz, hogy egy aukció során megszerezzem Alessandro Del Piero egyik mezét, valamint Diego Maradona trikóját is, amelyben Brazília ellen játszott... viszont valaki még nálam is többet fizetett értük."

A 26 éves argentin támadó az idei három BL-meccsen is pályára lépett, a Kijev és a Fradi ellen csereként állt be - sajnos a magyaroknak gólt is lőtt. A bajnokságban az utolsó három meccsen játszott, ebből kétszer csak mérkőzés közben került a pályára.