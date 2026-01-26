Endrick berúgta az ajtót Lyonban: Edzője már könyörög a vezetőségnek, hogy tartsák meg a brazilt

A Lyon vezetőedzője, Paulo Fonseca teljesen el van ragadtatva Endrick teljesítményétől, aki elképesztő rajtot vett franciaországi karrierje elején. A brazil csatár a hónap elején érkezett a Ligue 1 egyik élcsapatához, és már az első hetekben alapemberré vált új állomáshelyén.

A mindössze 19 éves támadó két bajnokin négy gólban vállalt szerepet: a Brest elleni 2–1-es győzelemnél ő adta az Abner Vinícius győztes góljához vezető gólpasszt, majd vasárnap mesterhármast szerzett a Metz elleni, kiütéses 5–2-es idegenbeli siker alkalmával.

Formája annyira meggyőző, hogy Fonseca már arra kérte a klub vezetését, kezdjen tárgyalásokat a Real Madriddal Endrick kölcsönszerződésének meghosszabbításáról. Az eredeti megállapodás szerint a brazil tehetség a szezon végéig maradna Lyonban, ám a portugál szakember azt szeretné, ha 2027 nyaráig az együttesnél maradna – írja az ESPN Brasil.

Endrick azért igazolt Franciaországba, mert az idény első felében alig kapott lehetőséget Madridban: Xabi Alonso irányítása alatt mindössze 12 bajnoki percet játszott. Azóta Alonso távozott, helyét Álvaro Arbeloa vette át, ám egyelőre kérdéses, milyen tervei vannak a brazil támadóval.

A fiatal csatár mindenesetre megerősítve érzi magát a döntésében. A Metz elleni mesterhármas után így nyilatkozott:

„Ez volt életem első mesterhármasa, nagyon boldog vagyok. Hihetetlen meccs volt, a labdát hazaviszem emlékbe. Ez egy különleges nap az életemben.”

Azokra a kritikákra reagálva, amelyek szerint világbajnoki évben hiba volt elhagynia a Real Madridot, Endrick így válaszolt:

„Nagyon élvezem ezt a bajnokságot. Erős, fizikális, sok benne az agresszió – ezt szeretem. Nem volt hiba Lyonba jönni. Az életem sosem volt könnyű, de erőt adnak az emberek körülöttem. Ez még csak a kezdet. Mindig azt mondták, hogy a Lyon nagy csapat, és most már én is látom, hogy valóban az.”