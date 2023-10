Emiliano Martinez: Messi az első és egyetlen aki mindent elért a futballban

Fogadj 20-szoros szorzóval a Ferencváros góljára a Fiorentina elleni Konferencia-liga mérkőzésen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Az Aston Villa hálóőre egy argentin TV-csatornának nyilatkozott.

Emiliano Martinez a TV Publicának adott interjújában elmondta, hogy miért Lionel Messi a labdarúgás történetének legnagyobb alakja véleménye szerint.



"Ő egyszemélyben megtestesíti Argentínát. Családfő, aki mindent megtesz a gyermekeiért és feleségéért. Imádja a futballt, amiben nem ismer lehetetlent. Ő a példa, akit mindenkinek követnie kell, miközben a világ talán leghíresebb embere.



Igyekszem én is követni ebben őt, hiszen az egyetlen ember, aki mindent elért a futballban. Úgy fejezi be a karrierjét, hogy példakép a pályán és azon kívül is. Nem szoktam neki elmondani ezeket neki, mert tudja milyen nagyra tartom őt."