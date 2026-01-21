Emiliano Martinez Aston Villa 2025Getty Images
GOAL

Argentin világbajnokkal pótolhatja kulcsjátékosát az Inter

Az olasz újságíró, Gianluca Di Marzio információja szerint az Inter felvette a kapcsolatot Emiliano Martínez menedzsmentjével, mivel a világbajnok argentin kapus felkerült a Yann Sommer utáni időszakra szánt jelöltek rövid listájára, bár az átigazolás anyagi feltételei még kérdésesek.

Az Inter már nemcsak a jelenlegi átigazolási időszakra koncentrál, hanem a jövőt is tervezi: az olasz klub vezetése megkezdte a felkészülést Yann Sommer hosszabb távú pótlására. Ennek jegyében az elmúlt órákban felvette a kapcsolatot Emiliano Martínez menedzsmentjével – írta meg saját honlapján az átigazolásokra szakosodott olasz újságíró, Gianluca Di Marzio.

Az Aston Villa 33 esztendős világbajnok argentin kapusának neve felkerült a milánói klub szűkített listájára, amelyen a Sommer utáni korszak lehetséges megoldásai szerepelnek. Az Inter elsősorban tapasztalt, nemzetközi szinten is bizonyított kapust keres, és ebbe a profilba Martínez tökéletesen illeszkedik.

A tárgyalások egyelőre puhatolózó jellegűek: a milánói klub elsősorban az esetleges üzlet feltételeit kívánta felmérni. Kulcskérdés az anyagi oldal, hiszen az Aston Villánál futó szerződése alapján Martínez jelenleg magas fizetést kap, így egy esetleges klubváltás esetén bércsökkentésre lenne szükség.

Az Inter részéről egyelőre nem várható végleges döntés, az argentin kapus azonban minden bizonnyal opció marad, amennyiben a vezetőség egy rutinos megoldás mellett teszi le a voksát. A kérdés várhatóan a következő hetekben kerül ismét napirendre, amikor a nyári átigazolási tervek körvonalazódnak.

