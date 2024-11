,,Élvezzétek ki az estét" - kiszivárgott Pascal Jansen öltözői beszéde a Malmö elleni sikert követően

A Ferencváros a klub hivatalos Facebook-oldalára töltötte fel Jansen meccs utáni öltözői beszédét.

A Malmö elleni 4-1-es sikert követően nagyon megdicsérte játékosait a Ferencváros vezetőedzője.

„Nagy dicséret mindenkinek! Láthatjátok, hogy különböző stratégiákkal is lehet meccseket nyerni. Nagyon jól kezdtétek a mérkőzést, egy pillanat volt, amikor engedtétek őket visszajönni a meccsbe, ekkor kicsit remegősek voltunk. A második félidőért nagy elismerés jár nektek, a középpálya azt csinálta, amit a szünetben kértem, és bejátszottátok azokat a területeket, amiket kellett. Nagyon jól csináltátok! Emellett felfedtétek a gyengeségeiket, és remek gólokat szereztünk, ez a tökéletes munka az európai porondon. Élvezzétek ki az estét, mert ez egy nagy és megérdemelt győzelem!”

A Pascal Jansen vezette Ferencváros sorozatban harmadik győzelmét aratta az Európa-liga alapszakaszában. Az eddig szerzett kilenc pontjának köszönhetően már szinte biztos a továbbjutás, de az automatikus nyolcaddöntőt jelentő pozíciók elérése is reális cél lehet a zöld-fehéreknek. A tabellán tizenegyedik helyet elfoglaló kilencedik kerületiek maguk mögé utasítják többek között a Manchester United, az AS Roma, a Real Sociedad vagy éppen az FC Porto csapatát is.

A cikk lejjebb folytatódik

Legközelebb két hét múlva Szalonikiben, a PAOK vendégeként lépnek majd pályára Dibusz Dénesék.